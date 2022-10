Chiefs de Kansas City 41-31 Buccaneers de Tampa Bay: Patrick Mahomes remporte la bataille contre Tom Brady | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la quatrième semaine de la saison NFL

Patrick Mahomes a lancé pour 249 verges et trois touchés pour mener les Chiefs de Kansas City à une victoire de 41-31 sur Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

Mahomes avait toutes les réponses pour résoudre la défense avare de Tampa Bay, remportant son dernier match contre Tom Brady dans le stade où le septuple vainqueur du Super Bowl lui a infligé l’une de ses défaites les plus décevantes.

Jouant dans un stade Raymond James à guichets fermés seulement quatre jours après que l’ouragan Ian a ravagé des parties de la Floride, Mahomes a réussi des lancers de TD de 16 verges à Travis Kelce, un mètre à Clyde Edwards-Helaire et 10 verges à Jody Fortson tout en marquant l’histoire de la NFL en atteignant 20 000 mètres passant plus vite que n’importe qui d’autre.

Edwards-Helaire et l’ailier rapproché Noah Gray se sont précipités pour les touchés pour les Chiefs (3-1), qui ont remporté la première rencontre entre Mahomes et Brady depuis la déroute 31-9 des Tampa Bays contre Kansas City dans le Super Bowl a également joué au Raymond James Stadium deux il y a des saisons.

“Quand je suis entré dans le stade, j’ai réalisé que je n’étais pas venu ici et le mauvais goût que j’avais la dernière fois est entré en vigueur”, a déclaré Mahomes. “Mais ce n’est toujours pas un match éliminatoire. C’est un match de saison régulière, ce qui est important. Ce Super Bowl me laissera toujours un mauvais goût.

La courte passe à Edwards-Helaire était Mahomes à son meilleur niveau d’improvisation: il a échappé à deux défenseurs, a fait un mouvement de rotation à 360 degrés et a retourné le ballon au-dessus d’une foule vers le porteur de ballon à l’arrière de la zone des buts.

“J’ai pu utiliser ma vitesse, ma petite vitesse, pour contourner le bord là-bas. J’allais courir pour ça, mais ils ont en quelque sorte volé autour de moi”, a déclaré Mahomes. “J’ai réalisé que je n’allais pas y arriver et j’ai vu Clyde, alors je lui ai en quelque sorte fait signe.”

Brady a noté qu’il était amusant de regarder Mahomes, à moins qu’il ne soit sur la ligne de touche adverse. “J’adore voir Patrick jouer. Malheureusement, nous sommes du mauvais côté ce soir”, a déclaré Brady, qui a une fiche de 1-2 contre le quart-arrière des Chiefs depuis qu’il a rejoint les Bucs en 2020 après deux décennies avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Brady a complété 39 des 52 passes pour 385 verges et trois touchés sans interception pour Tampa Bay (2-2). Les Bucs, cependant, ont joué par derrière toute la nuit après que la recrue Rachaad White ait tâtonné le coup d’envoi d’ouverture et Mahomes a lancé sa passe TD à Kelce deux jeux plus tard.

Patrick Mahomes devient la personne la plus rapide à 20 000 verges par la passe

Les Chiefs sont également entrés dans la zone des buts sur trois de leurs quatre prochaines possessions, avec Mahomes déchiquetant à plusieurs reprises la défense de Tampa Bay avec des passes précises et Edwards-Helaire et Isiah Pacheco à tour de rôle exécutant efficacement le ballon.

“C’est un sport d’équipe. Nous n’avons pas bien joué en attaque. Nous n’avons pas beaucoup aidé (la défense) non plus”, a déclaré Brady. “Nous n’avons pas très bien fait en première mi-temps. Trop d’occasions manquées sur les troisièmes essais, les revirements. Nous devons jouer beaucoup mieux pour être l’une des bonnes équipes, sept fois vainqueur du Super Bowl. Nous n’avons pas joué de notre mieux encore cette année.”

Le demi de coin des Chiefs LJarius Sneed a limogé Brady, forçant un échappé que Mahomes a transformé en Grays TD, l’ailier serré prenant un claquement direct du centre sur le plongeon de 1 mètre qui a mis Kansas City en hausse de 28-10.

Brady a lancé des passes TD de 13 verges et 1 verge à Mike Evans, qui est revenu après avoir purgé une suspension d’un match pour son rôle dans une bagarre sur le terrain à la Nouvelle-Orléans il y a deux semaines. Il a eu huit réceptions pour 103 verges.

Les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady étaient en retard pendant tout le match

Le deuxième TD d’Evans a réduit l’avance de Kansas City à 28-17 à la mi-temps. C’était aussi proche que les Bucs se sont approchés jusqu’à ce que la réception de 5 verges de Leonard Fournette réduise le déficit de Tampa Bay à 41-31 avec 3:30 restants. Brady ne récupérerait pas le ballon avant moins d’une minute.

Kansas City a terminé avec 417 verges d’attaque totale, dont un avantage de 189-3 au sol, contre une défense qui avait accordé 27 points au plus bas de la ligue en trois matchs.

“Tout dans ce match est tombé du côté défensif du ballon”, a déclaré l’entraîneur des Bucs, Todd Bowles. “Vous l’appelez, nous l’avons fait. Tacles manqués. Missions manquées. Mauvais appels.”

Les Bucs ont limogé Mahomes trois fois et l’ont intercepté une fois, mais ce n’était pas le secondeur Shaquil Barrett qui pensait que son équipe pourrait avoir contre une ligne offensive que les Chiefs ont remaniée depuis qu’ils ont lutté contre Tampa Bay lors de la défaite du Super Bowl.

Alors que l’ouragan Ian approchait de la côte du golfe de Floride, les Bucs ont été évacués pendant quatre jours vers la région de Miami, où ils se sont entraînés mercredi, jeudi et vendredi au centre d’entraînement des Dolphins tandis que la NFL a élaboré des plans d’urgence pour déplacer le match à Minneapolis s’il le pouvait ‘ t être joué à Tampa.

La famille Glazer, propriétaire des Bucs, a annoncé qu’elle ferait un don de 1 million de dollars pour le soulagement de l’ouragan. La Fondation NFL égale ce don, et les Bucs ont lancé dimanche soir une campagne Florida Strong pour collecter des fonds, ainsi que pour honorer le personnel d’urgence et les premiers intervenants.

Les joueurs et les fans ont observé un moment de soutien avant l’hymne national, et les Bucs ont également rendu hommage aux personnes touchées par l’ouragan dans une présentation vidéo affichée sur des écrans de tableau de bord géants avant le match.