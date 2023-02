Chiefs DC donne à Joe Burrow un immense respect avec une comparaison élevée

Le coordinateur défensif des Chiefs de Kansas City, Steve Spagnuolo, a comparé le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow à un futur Hall of Famer.

Les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati ont maintenant une sacrée rivalité, compte tenu de la quantité de bavardages avant et après le match de championnat de l’AFC. Les Chiefs ont été victorieux par le score de 23-20 et ont décroché leur place dans le Super Bowl 57. Même avec la quantité de discussions, il y a toujours un certain respect mutuel.

Le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a été interrogé sur le quart-arrière des Bengals Joe Burrow lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl 57 lundi, et a donné toute la comparaison pour le quart-arrière de troisième année. Dans les yeux de Spagnuolo, il voit un jeune Tom Brady.

“Je vois un jeune Tom Brady”, a déclaré Spagnuolo, h/t le site officiel des Bengals. “Pas seulement son talent, mais j’aime son instinct de tueur. C’est un tueur et quand ton quarterback est comme ça, les dix autres autour de lui sont comme ça. Cela rend toute l’infraction d’autant plus difficile. J’ai beaucoup de respect pour lui.”

C’est une comparaison que tout jeune quart-arrière aimerait avoir. Compte tenu de ce que les fans de la NFL et du football universitaire ont vu en moins de cinq ans, Burrow est sur la bonne voie pour devenir l’un des meilleurs quarts du jeu.

Burrow s’est frayé un chemin dans le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NFL 2020 après avoir lancé pour 5671 verges et 60 touchés tout en complétant 76,3% de ses passes pour les LSU Tigers, tout en restant invaincu et en remportant le Championnat national des éliminatoires de football universitaire . Les compétences de Burrow se sont traduites très tôt dans la NFL.

Au cours de sa deuxième saison, après son retour d’un ACL déchiré, Burrow a aidé à mener les Bengals devant les Raiders de Las Vegas, les Titans du Tennessee et les Chiefs pour décrocher une place dans le Super Bowl 56. Ils ont mené 20-16 pendant la majorité du quatrième trimestre jusqu’à ce que une réception de touché de Cooper Kupp avec un peu plus d’une minute restante a donné aux Rams de Los Angeles la victoire 23-20.

Ensuite, dans cette série éliminatoire, nous avons vu Burrow montrer cet «instinct de tueur» comme l’a mentionné Spagnuolo. Cela était évident lors de la ronde divisionnaire contre les Bills de Buffalo, où il a complété ses neuf passes pour 105 verges et a lancé deux passes de touché lors des deux premiers entraînements offensifs de Cincinnati du match.

Sans oublier qu’il y a eu aussi le jeu courageux de quatrième et six dans le match de championnat de l’AFC contre les Chiefs, où il a complété une passe de 35 verges au receveur large Ja’Marr Chase, qui a ensuite mis en place le match nul de Samaje Perine. touché de verges au début du quatrième quart.

Burrow a complété 26 tentatives de passe sur 41 pour 270 verges et un touché tout en lançant deux interceptions lors du match de championnat de l’AFC susmentionné.

Spagnuolo a un immense respect pour le concurrent de Burrow. Les Chiefs et les Bengals s’affronteront au Arrowhead Stadium lors de la saison 2023.