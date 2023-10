DENVER — — Justin Simmons n’a jamais prêté beaucoup d’attention à la longue séquence de défaites des Broncos contre les Chiefs de Kansas City ou à la façon dont Patrick Mahomes les possédait depuis sa victoire à Denver lors de son premier départ dans la NFL en 2017.

Simmons n’aura plus à aborder – ou à ignorer – l’un ou l’autre de ces points après que les Broncos ont étranglé les champions en titre du Super Bowl 24-9 par un dimanche après-midi glacial.

“C’était tellement bon de gagner”, a déclaré Simmons après que les Broncos (3-5) aient mis fin à leur séquence de 16 défaites consécutives contre les Chiefs (6-2) en dominant toutes les facettes contre une équipe qui n’avait pas perdu contre Denver depuis. Semaine 2 de la saison 2015.

Il s’agissait de la première défaite de Mahomes contre Denver après 12 victoires et de sa première défaite sur la route dans l’AFC Ouest après avoir remporté ses 16 premiers matchs de division loin du stade Arrowhead.

Il a déclaré que les Broncos avaient un excellent plan de match et qu’ils l’ont exécuté.

“Et nous n’avons pas exécuté ni marqué de points”, a-t-il déclaré.

Pas de touché, du moins.

Mahomes a présenté des symptômes pseudo-grippaux, attrapant apparemment une maladie de l’estomac causée par sa femme et ses deux jeunes enfants, tombés malades au cours de la semaine.

“J’ai commencé à me sentir mal hier soir”, a déclaré Mahomes, qui a connu une journée piétonne avec une note de passeur de 59,2, trois sacs et deux interceptions.

En battant Kansas City pour la première fois en 2 965 jours, les Broncos ont dominé les Chiefs à chaque phase. Ensuite, ils ont eu une sérénade hors du terrain au son de « Shake it Off » de Taylor Swift qui retentissait dans Empower Field.

Swift n’était pas présent pour assister Les six attrapés de Travis Kelce pour 58 yards ou la journée horrible pour le reste des Chiefs, qui ont inscrit trois buts sur le terrain, sont allés 0 pour 3 dans la zone rouge et l’ont retourné quatre fois en attaque pour aller avec un chiffre d’affaires sur les downs et un botté de dégagement étouffé que Denver a récupéré.

Simmons a récupéré un échappé et a éliminé Mahomes pour la sixième fois de sa carrière. Ces points à retenir ont conduit à 10 points alors que les Broncos ont enregistré des victoires consécutives pour la première fois depuis plus d’un an.

Russell Wilson n’a lancé que 19 fois, mais trois de ses douzaines de réussites se sont déroulées dans la zone des buts, aux receveurs Jerry Jeudy et Courtland Sutton et porteur de ballon Javonte Williams, qui a couru 27 fois pour 85 verges et capté trois passes pour 13 verges.

Le TD de Williams était son premier depuis son retour d’une blessure dévastatrice au genou gauche qu’il a subie au cours du premier mois de la saison 2022.

“Nous croyons en qui nous sommes”, a déclaré Wilson après que les Broncos, qui ont disputé en moyenne seulement 22 courses par match, avant-derniers de la ligue, aient couru le ballon 40 fois pour 153 verges en contrôlant le chronomètre et le tempo.

Denver a pris une avance de 14-9 à la mi-temps en contrôlant le chronomètre et en gardant Mahomes et Kelce refroidir leurs crampons sur la touche en seconde période. Kansas City n’a eu que trois possessions en seconde période avant de récupérer le ballon pour un claquement dénué de sens à la fin.

Les Broncos ont fait exploser le match lorsque le secondeur recrue Drew Sanders a récupéré le botté de dégagement de Mecole Hardman sur la ligne des 10 verges des Chiefs au début du quatrième quart. Deux jeux plus tard, Wilson a frappé Sutton dans le coin gauche pour porter le score à 21-9, faisant des Broncos le premier adversaire à dépasser les 20 points contre KC cette saison.

Mahomes a conduit les Chiefs au Denver 27, mais Skyy Moore n’a pas pu réaliser un lancer parfaitement placé dans la zone des buts au quatrième essai avec 7 :35 à jouer.

Simmons, qui a récupéré un échappé en première mi-temps, a intercepté Mahomes avec environ 5 minutes à jouer et les Broncos ont ajouté un court panier à 31 secondes de la fin.

Les Chiefs n’ont jamais été menés de plus de 10 points lors de leurs 16 victoires consécutives contre Denver – il s’agissait de la troisième plus longue séquence de victoires consécutives contre un adversaire dans l’histoire de la NFL – mais ils ont pris du retard 14-3 au début et n’ont jamais trouvé leur place.

En première mi-temps, Mahomes a également été intercepté par le cornerback Ja’Quan McMillian et limogé par Baron Browning, Jonathon Cooper récupérant le ballon libre.

“Patrick Mahomes est un quart-arrière difficile” à limoger, a déclaré Browning, qui a réussi trois coups sûrs du QB pour accompagner ses deux sacs. « Il se démène. Il peut se déplacer, s’arrêter en un rien de temps, tourner sur lui-même. Il y a eu un jeu en début de match où je pensais avoir réussi un tir mortel, il s’est arrêté. C’est un meneur de jeu, donc ça fait du bien de pouvoir l’enfermer comme un poulet.

ZONE ROUGE À VISAGE ROUGE

Il y a trois semaines à Arrowhead, les Chiefs n’étaient qu’à 1 sur 5 dans la zone rouge, mais ont réussi à remporter une victoire de 19-8 contre les Broncos. Dimanche, ils étaient 0 sur 3 dans les 20 de Denver.

“Oui, nous n’étions pas trop là-bas aujourd’hui”, a déclaré Mahomes, qui a été tenu en échec sans lancer de touché pour la première fois depuis le 5 décembre 2021, lors d’une victoire de 22-9 contre Denver.

“C’est le pire que j’ai ressenti en sortant du stade”, a déclaré Mahomes après avoir perdu pour la première fois en six déplacements à Denver. “C’est un environnement formidable et j’ai beaucoup de plaisir à jouer ici. Ils aiment le jeu, ils le connaissent. Mais c’est comme ça. Ils nous ont battus. Ils étaient la meilleure équipe de football aujourd’hui et je leur donne leurs accessoires. .»

BLESSURES

Le LB des Chiefs Willie Gay s’est blessé au coccyx en seconde période.

SUIVANT

Chiefs : affrontez les Dolphins de Miami à Francfort, en Allemagne, le 5 novembre.

Broncos : Au revoir la semaine, retour à Buffalo le 13 novembre.

