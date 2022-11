Chief Senachwine DAR Chapters rend hommage à ceux qui ont servi lors de la Journée des anciens combattants – Shaw Local

Un groupe de membres du Chief Senachwine DAR a organisé des cérémonies de dépôt de couronnes à l’aide de l’America 250! Patriot Memorial Service, alors qu’ils honoraient les anciens combattants lors de la Journée des anciens combattants.

Le premier à être honoré était le capitaine de vaisseau John P. Cromwell, un capitaine de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, qui a coulé avec son sous-marin plutôt que d’être capturé car il connaissait des informations critiques qu’il ne voulait pas tomber entre les mains de l’ennemi. Cromwell est né à Henry et est honoré d’un monument aux torpilles au Henry Central Park.

La membre Nancy Gillfillan a joué une flûte en bois amérindienne pour ouvrir la cérémonie et s’est terminée par le jeu de «Taps».

Le dépôt de couronnes et le service commémoratif des patriotes, dirigés par l’aumônière du chapitre, Diana Williamson, et la musique de flûte ont été répétés au cimetière Henry alors que le groupe honorait trois sujets : le soldat de la guerre civile, le lieutenant Peter Wykoff, sa mère fille d’un soldat de la guerre révolutionnaire Elizabeth Wikoff et Clarissa McManners, également fille d’un soldat de la guerre d’indépendance ainsi que membre du précédent chapitre Henry DAR.

D’autres honorés au cimetière Henry étaient des soldats qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, en particulier Verne Griner, dont le chapitre du SCC a été chargé de s’occuper.

D’autres membres des forces armées qui ont servi pendant la guerre civile, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée ont également été honorés.