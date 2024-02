Chidwick, Dvoress et Santerne gagnent gros à l’European Poker Tour Paris

Le 2024 Tournée européenne du poker à Paris Le festival a débuté la semaine dernière au Palais des Congrès de Paris. La série comprend plus de 30 événements, dont sept tournois high-roller avec des buy-ins de 25 000 € ou plus. Trois de ces tournois ont déjà été complétés, avec plus de 6 millions de dollars de prix distribués à eux deux. Ci-dessous, nous examinons les résultats de ces événements à enjeux élevés.

2024 TPE Paris 25 000 € No-Limit Hold’em I

Le premier événement high-roller du festival était un tournoi de hold’em no-limit à 25 000 € de buy-in. L’événement d’une seule journée a attiré 51 inscriptions au total à la fin des inscriptions, créant ainsi un prize pool final de 1 295 482 $ qui a été distribué aux sept premiers.

Le dernier joueur debout était deux fois Joueur de cartes Stephen Chidwick, lauréat du prix du joueur de l’année. Le pro du poker britannique a remporté 421 006 $ et 420 POY points après avoir battu Adrian Mateos, quadruple vainqueur du bracelet(2e – 278 532 $), en heads-up.

Il s’agissait du premier titre et de la huitième table finale de 2024 pour Chidwick, avec plus d’un million de dollars engrangés à ce jour. POY gains déjà accumulés. Il a enchaîné cette victoire avec une huitième place dans l’événement à buy-in de 50 000 € de cette même série quelques jours plus tard. Grâce à son bon début d’année, il s’est hissé à la deuxième place du classement POY classement. Chidwick dispose désormais de plus de 55,8 millions de dollars en gains en carrière, le troisième joueur le plus important de l’histoire du jeu.

Jesse Lonis a atteint sa cinquième table finale de l’année, se classant cinquième pour 110 160 $. Il occupe désormais la quatrième place du classement POY course avant la fin février.

Lieu Joueur Gains POY Points 1 Stephen Chidwick 421 006 $ 420 2 Adrien Mateos 278 532 $ 350 3 Jean Noël Thorel 187 812 $ 280 4 Michael Watson 142 452 $ 210 5 Jesse Lonis 110 160 $ 175 6 Sam Greenwood 87 480 $ 140 7 Daniel Dvoress 68 040 $ 105

2024 TPE Paris 25 000 € No-Limit Hold’em II

Le deuxième tournoi au buy-in de 25 000 € du programme a attiré une participation encore plus importante, avec 62 inscriptions, totalisant un prize pool de 1 574 899 $ réparti entre huit joueurs in-the-money.

La plus grosse part a été remportée par le pro du poker canadien Daniel Dvoress. Le double vainqueur du bracelet a empoché 480 427 $ pour sa victoire, ainsi que 504 $ POY points. Il avait également terminé septième du premier high roller. Avec 548 467 $ de gains et 609 POY points accumulés jusqu’à présent dans cette série, Dvoress s’est déplacé dans le top 125 du POY course.

Dvoress a également augmenté ses gains de tournoi à vie à plus de 31,5 millions de dollars grâce à cette victoire.

Michael Watson a terminé cinquième, confirmant sa quatrième place lors du premier buy-in de 25 000 € et sa neuvième place lors de l’événement mystère bounty à 10 200 € plus tôt dans la série. Le Canadien Tournée mondiale du poker gagnant et double TPE Le champion dispose désormais de plus de 22,5 millions de dollars de revenus de carrière.

Lieu Joueur Gains POY Points 1 Daniel Dvoress 480 427 $ 504 2 Nicolas Astedt 314 928 $ 420 3 Tamas Adamszki 228 312 $ 336 4 Johannes Straver 173 232 $ 252 5 Michael Watson 133 920 $ 210 6 Joris Ruijs 102 384 $ 168 7 Enrico Camosci 78 732 $ 126 8 Viatcheslav Bouldyguine 62 964 $ 84

2024 TPE Paris 50 000 € No-Limit Hold’em

L’entrée au plus gros buy-in proposé lors de ce festival coûte 50 000 €. Ce montant a été affiché 62 fois avant la fin des inscriptions, créant ainsi un prize pool de 3 149 798 $ pour les huit premiers.

C’est un joueur français qui s’est imposé, Thomas Santerne repartant avec le trophée et le gain le plus élevé de 960 638 $. Il s’agit du plus gros gain jamais réalisé par le natif de Normandie, dépassant facilement les 254 417 $ qu’il avait gagnés en tant que vice-champion du monde. Série mondiale de poker Événement six-max à 10 000 $ l’année dernière. Il dispose désormais de plus de 1,6 million de dollars de revenus de carrière.

Chris Brewer, double vainqueur du bracelet, a terminé deuxième pour 629 964 $. C’était la deuxième POY-table finale qualifiée de l’année pour l’Américain, qui termine quatrième de la finale POY classement en 2023 avec 26 projections de ce type et près de 13,5 millions de dollars de revenus POy au cours de l’année.

Le Suédois Niklas Astedt, qui a terminé deuxième du deuxième high roller à 25 000 €, s’est classé septième dans cette épreuve. La superstar en ligne connue sous le nom de « Lena900 » a déjà encaissé près de 473 000 $ dans cette série.

Lieu Joueur Gains POY Points 1 Thomas Santerne 960 638 $ 612 2 Chris Brasseur 629 964 $ 510 3 Pieter Aerts 456 732 $ 408 4 Duco Havre 346 464 $ 306 5 Markkos Ladev 267 732 $ 255 6 Sirzat Hissou 204 768 $ 204 7 Nicolas Astedt 157 464 $ 153 8 Stephen Chidwick 126 036 $ 102

Crédits photo : Danny Maxwell, Eloy Cabacas / Rational Intellectual Holdings Ltd.