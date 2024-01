Chicken Soup for the Soul Entertainment et FUEL TV forment une coentreprise pour du contenu en streaming axé sur les sports d’action | Affaires nationales

COS COB, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–29 janvier 2024–

Chicken Soup for the Soul Entertainment (NASDAQ : CSSE) a annoncé aujourd’hui la formation d’une coentreprise avec FUEL TV, le leader mondial du contenu de sports d’action, pour créer de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) sous la marque FUEL TV et du streaming gratuit financé par la publicité. (RAPIDES). Les sociétés combineront leurs catalogues de contenu respectifs, y compris Chicken Soup pour les chaînes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) appartenant à Soul Entertainment, qui deviendront FUEL TV SURF, et LiftTicket deviendra FUEL TV SNOW. En outre, l’entreprise créera deux nouvelles chaînes, FUEL TV SKATE et FUEL TV BIKE. Ces nouvelles chaînes puissantes créeront une nouvelle norme en matière de contenu de sports d’action disponible sur les principales plateformes de streaming pour les téléspectateurs sur des millions d’écrans de toutes tailles et de tous types.

Chicken Soup for the Soul Entertainment a annoncé aujourd’hui une coentreprise avec FUEL TV pour des chaînes de streaming axées sur les sports d’action. (Graphique : Business Wire)

Selon les termes de l’accord, FUEL TV gérera et exploitera les chaînes. Soupe au poulet pour les divisions Soul Entertainment, Screen Media Ventures contribuera à la bibliothèque de titres de sports d’action de 1091, et Crackle Connex vendra l’inventaire publicitaire. La coentreprise prévoit de déployer les nouvelles chaînes de marque FUEL TV dans les mois à venir.

Chicken Soup for the Soul Entertainment prévoit d’étendre ses efforts de coentreprise en 2024. Ces nouveaux accords commerciaux généreront des revenus supplémentaires pour les propriétés existantes qu’elle possède et exploite en utilisant l’expertise de tiers.

FUEL TV est reconnu comme le leader mondial de la catégorie des sports d’action. Disponible dans plus de 130 pays à travers plus de 80 partenariats différents avec les principales plateformes de diffusion et de streaming (CTV, OTT), la société propose chaque année plus de 600 heures de nouvelles programmations, en plus de 250 heures d’événements en direct et 350 heures de contenus exclusifs. . Les services SVOD Chicken Soup for the Soul Entertainment Echoboom proposent des titres de sports d’action essentiels dans les domaines du skateboard et du ski, SurfnowTV présente le meilleur des vidéos de surf mettant en vedette les plus grands noms d’hier et d’aujourd’hui, et LiftTicketTV offre aux téléspectateurs le meilleur des vidéos de ski.

“FUEL TV est la référence en matière de contenu de sports d’action, et ils sont la contrepartie idéale avec laquelle nous pouvons travailler dans cette coentreprise”, a déclaré Elana Sofko, directrice de la stratégie de Chicken Soup pour Soul Entertainment. « Leur expertise, combinée à nos solides équipes de contenu et de publicité, en fera une offre puissante. »

“Nous sommes ravis de rejoindre cette entreprise, réunissant deux des plus grandes bibliothèques de sports d’action, et les prouesses des deux sociétés dans l’industrie des médias nous permettront de consolider notre leadership dans le domaine des sports d’action”, a déclaré Fernando Figueiredo, PDG de FUEL TV. « De plus, cela offrira au Surf, au Skate, à la Snow et au Bike un foyer autonome pour les principaux téléspectateurs qui s’adonnent à leur sport pendant des heures. Depuis 20 ans, la chaîne de sports d’action FUEL TV rassemble tous ces sports et continuera de le faire en hébergeant des centaines d’heures d’événements LIVE à travers le monde.

À propos de Soupe au poulet pour le divertissement Soul

Chicken Soup for the Soul Entertainment (Nasdaq : CSSE) propose un contenu haut de gamme aux consommateurs soucieux de leur valeur. La société est l’une des plus grandes sociétés de vidéo à la demande (AVOD) financée par la publicité aux États-Unis, avec trois services de streaming AVOD phares : Redbox, Crackle et Chicken Soup for the Soul. En outre, la société exploite Redbox Free Live TV, un service gratuit de télévision en streaming financé par la publicité (FAST), avec près de 180 chaînes FAST ainsi qu’un service de transaction vidéo à la demande (TVOD), et un réseau d’environ 29 000 kiosques à travers le monde. États-Unis pour la location de DVD. Afin d’offrir du contenu original et exclusif à ses téléspectateurs, la société crée, acquiert et distribue des films et des séries télévisées à travers ses filiales Screen Media et Chicken Soup pour le groupe Soul TV. Chicken Soup for the Soul Entertainment est une filiale de Chicken Soup for the Soul, LLC, qui publie la célèbre série de livres et produit des aliments pour animaux de qualité supérieure sous la marque Chicken Soup for the Soul.

À propos de FUEL TV Global

Fondée en 2003, FUEL TV est reconnue comme la référence mondiale des sports d’action. Depuis 20 ans, FUEL TV se distingue avec une programmation primée qui inspire, divertit et éclaire le public du monde entier grâce à sa bibliothèque de 5 000 heures. Disponible dans plus de 130 pays sur plus de 500 millions d’appareils, FUEL TV se retrouve dans les offres Pay TV, FAST et SVOD. FUEL TV est la seule chaîne axée exclusivement sur les sports de Surf, Skate, Snow, BMX, VTT, Wake ainsi que sur la musique, l’art et le style de vie qui les entourent.

Basée à Lisbonne, au Portugal, FUEL TV possède des bureaux à Los Angeles, Miami et São Paulo. FUEL TV continue d’innover et d’évoluer en se concentrant sans relâche sur les sports d’action.

Déclarations prospectives et informations disponibles

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, ainsi que sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des prédictions de performances réelles. Ces hypothèses impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes connus et inconnus, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à notre stratégie principale, au résultat opérationnel et à la marge, à la saisonnalité, à la liquidité, y compris les flux de trésorerie liés à l’exploitation, aux fonds disponibles et à l’accès aux sources de financement, aux flux de trésorerie, revenus, bénéfice net, rentabilité, volatilité du cours des actions, changements réglementaires futurs, changements de prix, capacité à obtenir et maintenir l’acceptation par le marché de nos services de streaming de contenu et d’autres offres de contenu, capacité à recruter et à retenir des dirigeants, des employés clés ou des administrateurs , capacité à protéger notre propriété intellectuelle, capacité à réaliser et intégrer dans nos opérations existantes de futures acquisitions stratégiques, capacité à gérer la croissance, capacité à payer des dividendes et nos dettes, ainsi que l’évolution des risques réglementaires ou autres risques opérationnels, et les risques présentés par l’évolution les conditions générales du marché ayant un impact sur la demande de nos services. Pour une description plus complète de ces risques et d’autres risques et incertitudes, veuillez vous référer à l’élément 1A (Facteurs de risque) du rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la SEC le 31 mars 2023. tel que modifié. Si l’un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

