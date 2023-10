Chicken of the Sea et McCormick collaborent sur des fruits de mer pratiques

EL SEGUNDO, CALIF. — La marque de fruits de mer de Thai Union, Chicken of the Sea, lance sa première gamme de produits à emporter avec trois nouvelles offres de thon.

Les sachets de thon sont destinés aux consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des sources de protéines maigres à faible teneur en calories, conçus dans un format facile à utiliser pour les occasions en déplacement et pour des ajouts pratiques aux repas. Les sachets de fruits de mer de Chicken of the Sea ont été développés en partenariat avec McCormick & Co. et comprennent McCormick Lemon Garlic, McCormick Dill Tuna Salad et Thai Kitchen Sweet & Spicy.

« Nous savons que les consommateurs recherchent des options alimentaires délicieuses, saines et pratiques pour alimenter leur mode de vie chargé », a déclaré Griffin Raasch, directeur du marketing chez Chicken of the Sea. « Un partenariat avec McCormick pour incorporer leurs saveurs alléchantes à notre thon sauvage et riche en protéines dans des sachets à emporter est la combinaison parfaite. Ces nouveaux sachets polyvalents contribueront à fournir aux fans le goût dont ils rêvent et les nutriments dont ils ont besoin pour vivre une vie plus heureuse et plus saine.

En plus des produits à base de thon, Chicken of the Sea ajoute également trois nouveaux sachets de saumon et de thon prêts à manger, contenant tous moins de 100 calories. Les options de saveur incluent le thon pâle à l’eau de source, fabriqué à partir de thon listao issu à 100 % de sources responsables ; Maple Smokehouse, qui propose du saumon rose d’Alaska pêché dans la nature, mélangé à du sirop d’érable ; et Everything Bagel Seasoning, un mélange d’ail, d’oignon, de graines de sésame et de saumon rose d’Alaska.