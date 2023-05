Chickadee célèbre l’obtention du diplôme de l’école primaire de sa fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Anna « Chickadee » Cardwell a écrit un bel hommage à ses filles Kaitlyn, 11, et Kylee, 7, sur sa page Facebook le mardi 23 mai. La star de télé-réalité, 28 ans, a partagé d’adorables photos de la remise des diplômes de l’école primaire de Kaitlyn montrant toute la famille, alors qu’elle continue de lutter contre le cancer. Toute la famille avait l’air très fière de Kaitlyn, et Chickadee a partagé qu’elle devenait émotive en voyant ses petites filles grandir.



Dans la légende du message, Anna a célébré la croissance de ses deux filles. « Je suis une maman fière en ce moment et je ne peux pas non plus croire qu’un collégien et un élève de deuxième année me donnent une minute pendant que je pleure », a-t-elle écrit. « Je suis tellement fière de mes filles et de tout ce qu’elles ont accompli. »

Toute la famille a posé sur scène. Chickadee a porté une robe marron et un foulard rose. Kaitlyn avait l’air adorable dans une robe jaune, tandis que sa sœur cadette arborait une robe blanche à rayures. Le petit ami de Chickadee Eldridge Toney a opté pour un look plus décontracté avec un t-shirt noir, un jean, des baskets et une casquette. Outre les photos de famille, la star de télé-réalité a également partagé une vidéo de sa fille prononçant un discours lors de la remise des diplômes.

Chickadee a reçu un diagnostic de carcinome surrénalien de stade 4 en mars. À l’époque, il a été signalé que le cancer avait été trouvé dans ses poumons, ses reins et son foie. Sa famille, dont sa mère Maman June Shannon et Alana « Chérie Boo Boo » Thompson, ont montré son soutien pendant qu’elle subit un traitement contre le cancer. La famille, y compris la sœur d’Anna Lauryn « Citrouille » Efird, ont tous été photographiés en train de rejoindre Chickadee alors qu’elle commençait sa chimiothérapie.

Plus tôt en mai, Chickadee a donné aux fans une mise à jour sur sa santé sur Instagram et a révélé qu’elle se sentait bien. « Eh bien, on passe au tour 3 de la chimio. Ce [was] hier c’était [a] très bonne journée mais il y en a eu un peu et Cracker Barrel était bon en descendant mais pas en montant », a-t-elle plaisanté. « Global [sic] ça va bien et la chimio fonctionne, nous venons de trouver, donc les choses se présentent bien.

