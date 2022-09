Les médias sociaux peuvent être un endroit périlleux si vous ne faites pas attention à vos mots. Chick-fil-a est déjà sur la glace mince sur sa réputation anti-LGBTQ et la controverse de 280 caractères de la semaine dernière devrait être un autre rappel…

Vendredi, un utilisateur de Twitter amateur de volaille a exprimé son mécontentement que l’un de ses restaurants présumés préférés n’ait pas publié de version d’un élément de menu dont il avait faim de voir le retour.

Les pépites de poulet épicées ont l’air savoureuses. Cependant, ce qui a laissé un mauvais goût dans de nombreuses bouches, c’est la réponse douteuse de Chick-fil-a à la demande susmentionnée.

Qui diable est exactement “votre communauté“??? C’était la question qui planait sur la Twittersphere et non seulement les gens ne mordaient pas dans les pépites épicées, mais ils ne se mordaient pas non plus la langue.

Certains autres répondants du tweet haussant les sourcils ont renoncé à la voie curieuse et ont sauté directement aux accusations.

Après des jours passés sur le gril à propos de leur langage maternel, la société amie des vaches a finalement publié une déclaration dans le but de nettoyer la voie 6 selon NBCNews :

“La réponse était un mauvais choix de mots mais n’était en aucun cas destinée à être insensible ou irrespectueuse”, a déclaré un porte-parole à “TODAY” dans un communiqué. « Nous utilisons souvent le terme « communauté » dans un sens plus large pour parler des endroits où nous exploitons des restaurants et desservons la communauté environnante. »

Un autre utilisateur de Twitter a pris l’initiative de jouer à Robin et de fournir une sauvegarde au Batman potentiellement sectaire, notant que la franchise avait utilisé un langage similaire pour répondre aux autres dans le passé.

Ce que vous dites? Êtes-vous en train de donner à CFA un œil de côté ou un laissez-passer?