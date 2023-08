Chick-fil-A pour libérer sandwich au poulet avec fromage piment, jalapenos

Chick-fil-A ajoute une nouvelle tournure à son sandwich au poulet emblématique aux menus pour une durée limitée.

À partir du 28 août, les clients peuvent acheter le sandwich au poulet au miel et au poivre dans les restaurants de la chaîne de poulet du pays, jusqu’à épuisement des stocks.

Le nouvel article utilise le même filet de poulet pané qu’un sandwich Chick-fil-A typique, mais comporte une tartinade de fromage au piment et un filet de miel sur le dessus. Les jalapenos marinés remplacent les cornichons habituellement utilisés dans le sandwich.

Chick-fil-A propose des plats de saison, comme des saveurs de milkshake, depuis plus d’une décennie. Mais la sortie limitée du Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich montre comment la chaîne modifie sa stratégie de menu à mesure qu’elle se développe à l’échelle nationale. Contrairement à de nombreuses autres chaînes de restauration rapide, Chick-fil-A a essayé de garder son menu court et simple, rendant ses cuisines et ses voies de service au volant plus efficaces.

Même sans un menu complet, Chick-fil-A est devenu la troisième chaîne de restaurants en termes de ventes aux États-Unis, derrière Starbucks et McDonald’s. Les revenus de Chick-fil-A ont augmenté de 11 % pour atteindre 6,37 milliards de dollars en 2022, selon les documents d’information sur la franchise. La famille du fondateur S. Truett Cathy est toujours propriétaire de la société basée à Atlanta.

Selon Stuart Tracy, principal responsable culinaire de Chick-fil-A, le sandwich au poulet au piment et au miel était un projet qui a duré cinq ans. Chick-fil-A a chargé Tracy de créer une variante de son sandwich au poulet, et son équipe a proposé près de 30 options de saveurs différentes après plus d’un an. La chaîne a testé le Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich en 2020 à Asheville, en Caroline du Nord, et dans le nord de la Caroline du Sud.

Tracy n’a pas exclu que Chick-fil-A ajoute en permanence l’élément de menu. Une fois l’approvisionnement épuisé, la chaîne évaluera les réponses des clients et des franchisés pour décider s’il vaut la peine de le ramener.

Chick-fil-A ajoute également un nouveau milkshake de saison à sa carte d’automne : le Caramel Crumble Milkshake. Le milkshake comprend des saveurs de caramel au caramel et des miettes de blondie. La chaîne a testé l’élément de menu à Salt Lake City en 2021.