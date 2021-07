Le sénateur républicain Lindsey Graham s’est engagé à se rendre aux barricades pour son sandwich préféré après que des étudiants de l’Université Notre Dame aient protesté contre l’ouverture d’un emplacement Chick-fil-A sur le campus, invoquant son « activisme anti-LGBT ».

Graham s’est rendu sur Twitter mercredi pour dénoncer les manifestations qui ont éclaté plus tôt cette semaine dans l’école d’élite de l’Indiana, affirmant que les étudiants et le personnel « voulez interdire à Chick-fil-A de faire des affaires sur le campus » en raison d’un désaccord idéologique avec les fondateurs de la chaîne, arguant que cela créerait un « précédent dangereux ».

« Je veux que tout le monde en Caroline du Sud et à travers l’Amérique sache que j’ai le dos de Chick-fil-A », a déclaré le sénateur.

J’espère que ce n’est pas nécessaire, mais j’irai en guerre pour les principes défendus par Chick-fil-A.

Je veux que tout le monde en Caroline du Sud et à travers l’Amérique sache que j’ai le dos de Chick fil-A. J’espère que nous n’avons pas à le faire, mais je vais faire la guerre pour les principes que Chick fil-A défend. Bonne nourriture. Très bon service. De grandes valeurs. Que Dieu bénisse Chick fil-A ! – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 14 juillet 2021

Tandis que Graham – un autoproclamé « Fanatique de Chick-fil-A » – n’a pas précisé les principes en jeu, la franchise de restaurants a été critiquée à plusieurs reprises au fil des ans en raison de la position des dirigeants sur les questions LGBT. En 2012, alors président et chef de l’exploitation, Dan Cathy, qui est maintenant PDG, a suscité la controverse avec plusieurs déclarations sur le mariage homosexuel, affirmant que ceux qui ont « l’audace de définir ce qu’est le mariage » ont été « invitant le jugement de Dieu sur notre nation ».

Plus tôt cette semaine, des dizaines d’étudiants et de membres du corps professoral de Notre Dame ont publié une lettre s’opposant au projet d’ouvrir un emplacement Chick-fil-A sur le campus, exhortant la direction de l’école à reconsidérer cette décision.

« Nous pensons… qu’il existe une multitude de raisons de s’opposer à Chick-fil-A : son activisme anti-LGBTQ+, sa dépendance à l’égard de l’agriculture animale et le manque de logements pour les étudiants ayant des besoins alimentaires particuliers, pour n’en nommer que quelques-uns », dit la lettre, ajoutant qu’autoriser le restaurant sur le campus serait « aller à l’encontre » à l’école « engagement envers l’inclusion ».





Dans une lettre séparée au rédacteur en chef parue dans l’Observer, un journal universitaire, les étudiants Tilly Keeven-Glascock et Joey Jegier ont accusé l’aile caritative de Chick-fil-A d’avoir fait un don de 5 millions de dollars à « groupes queerphobes » entre 2003 et 2012, y compris certains qui soutiennent « thérapie de conversion ». Ils ont également allégué que la PDG Cathy travaille avec une organisation qui « finance des groupes haineux et des poursuites judiciaires visant à priver les personnes homosexuelles de leurs droits », la Fondation nationale de charité chrétienne.

Pour tenter de répondre aux critiques, la société a déclaré qu’elle cesserait de faire des dons à certaines organisations chrétiennes opposées au mariage homosexuel en 2019. Elle a également tenté de préciser que Chick-fil-A elle-même ne prend pas position sur la question, bien que ni l’un ni l’autre ne l’ait fait. de quoi apaiser les détracteurs. L’année dernière, Cathy a également fait tourner les têtes dans un effort étrange pour démontrer son antiracisme lors d’une table ronde enregistrée dans une église d’Atlanta, où il s’est agenouillé pour littéralement cirer les chaussures du rappeur Lecrae, un homme noir.

« La plupart d’entre nous, les Blancs, sommes hors de vue, hors de l’esprit, inconscients de cela. » le PDG a dit du racisme à l’époque.

La fureur à Notre Dame n’est pas la seule controverse à frapper le restaurant ces dernières semaines, les législateurs new-yorkais cherchant à bloquer les nouveaux emplacements Chick-fil-A le long des aires de repos de l’autoroute de l’État, soulignant également ses positions LGBT. Alors que le maire de New York, Bill de Blasio, avait précédemment tenté de mener un boycott contre l’entreprise dans la Big Apple, l’effort a échoué. La ville est depuis devenue le plus grand site Chick-fil-A au monde.





