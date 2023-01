Chick-fil-A est-il ouvert ? [Updated January 2023]

Si vous essayez de célébrer le Nouvel An avec un sandwich au poulet, Chick-fil-A sera-t-il ouvert le jour de l’An ou devrez-vous chercher ailleurs ?

Traditionnellement, le Nouvel An offre l’occasion de célébrer en personne avec la famille et les amis, de manger et de boire ensemble tout en réfléchissant aux années passées et aux objectifs de la nouvelle.

Malheureusement, grâce aux infections à COVID-19 en cours et aux nouvelles maladies comme la souche RSV qui circule, de telles célébrations sont fortement découragées – surtout sans distanciation sociale et port de masque. Alors, que se passe-t-il si vous avez besoin de plans pour manger ce jour de l’an ?

Et Chick-fil-A ?

Cela semble un peu fou, mais les savoureux sandwichs au poulet, pépites, lanières et plus de Chick-fil-A peuvent donner à vos papilles le meilleur départ possible pour 2021. Ces 12 derniers mois ont été un grand défi pour nous tout, et pouvoir se détendre et se changer les idées avec un bon repas est une excellente façon de commencer une nouvelle année.

Chick-fil-A est-il ouvert le jour de l’an 2023 ?

Alors disons que vous devez vous rendre à votre Chick-fil-A local pour acheter quelque chose de délicieux pour une raison quelconque le 1er janvier. Est-ce même possible ?

Comme le révérend Lovejoy dans Les Simpsons a dit un jour : Non avec un mais, oui avec un si.

Non, Chick-fil-A n’est pas ouvert le jour de l’an mais ce n’est pas par gentillesse dans le cœur de qui que ce soit. Au contraire, le 1er janvier tombe un dimanche cette année, ce qui signifie qu’il tombe un jour où Chick-fil-A n’est jamais ouvert. Pas un seul restaurant de la chaîne n’est ouvert le dimanche, y compris celui du stade Mercedes-Benz où jouent les Falcons.

Oui, Chick-fil-A sera ouvert le jour de l’an si vous partez le lundi, qui est techniquement un jour férié également. Puisque le Nouvel An commence un week-end, la plupart des endroits observent le Jour de l’An le 2 janvier.

Pour vous assurer que votre magasin local est ouvert et quand, utilisez le Localisateur de magasin de site Web Chick-fil-A.

Bonne année!