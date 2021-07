Chick-fil-A élu meilleur endroit de restauration rapide. McDonald’s s’est classé dernier.

L’American Customer Satisfaction Index a publié sa liste des meilleurs restaurants de restauration rapide, et Chick-fil-A a remporté le premier titre pour la septième année consécutive.

Parmi les établissements de restauration rapide, également connus sous le nom de restaurants à service limité, Chick-fil-A est arrivé en première place avec un score de 83 sur 100. La chaîne a battu tous les restaurants à service complet inclus dans l’enquête, y compris LongHorn Steakhouse. , qui a dominé cette catégorie avec un score de 80.

Bien qu’il soit le fast-food le mieux noté, Chick-fil-a a chuté de son score de 84 en 2020. Voici les cinq premiers classements :

Chick-fil-A: 83 Domino’s : 80 KFC : 79 Starbucks : 79 Cinq gars : 78

Quant aux chaînes de restauration rapide les moins bien notées, McDonald’s a revendiqué la dernière place avec un score de 70. Jack in the Box, Popeyes, Sonic et Wendy’s ont obtenu un score de 73. Le score moyen des restaurants à service limité était de 78. Subway a enregistré la plus forte baisse. dans le classement de cette année, de 79 à 75.

La pandémie de COVID-19 a obligé de nombreux restaurants, à la fois assis et de restauration rapide, à ajuster leurs services, par exemple en proposant des options de plats à emporter et de livraison.

Alors même que les États commencent à autoriser les repas sur place, le directeur général de l’ACSI, David VanAmburg, a déclaré que la valeur de la commodité ne devrait pas disparaître. Les restaurants à service complet ont obtenu un score global de 80, le deuxième plus élevé de tous les secteurs évalués derrière les brasseries.

«Pendant la pandémie, les gens ont eu un avant-goût de ce que c’est que de se faire livrer de la nourriture de leurs restaurants préférés directement à leur porte. Et maintenant qu’ils se sont habitués à ce service, il n’y a plus de retour en arrière. Les restaurants doivent continuer à offrir aux clients toutes les options auxquelles ils se sont habitués au cours de la dernière année et demie. Sinon, ils pourraient prendre une bouchée ailleurs », a déclaré VanAmburg dans un communiqué.

Le classement supérieur de Chick-fil-A ne signifie pas que la chaîne n’a pas fait face à la controverse : Chick-fil-A a reçu des critiques pour les dons de l’entreprise aux organisations anti-LGBTQ.

Le PDG Dan Cathy a été identifié en juin par The Daily Beast comme un donateur de la National Christian Charitable Foundation, qui a l’habitude de financer l’opposition à la loi sur l’égalité. Burger King a répondu en annonçant qu’il ferait un don de 40 cents pour chaque sandwich au poulet vendu en juin (mois de la fierté) jusqu’à 250 000 $, ou 625 000 sandwichs, à la Human Rights Campaign.

Pour déterminer les classements, l’ACSI a interrogé près de 20 000 clients aléatoires par e-mail du 1er avril 2020 au 29 mars 2021. Les classements prennent en compte des facteurs tels que la propreté, la précision, la serviabilité du personnel et la fiabilité des applications mobiles.

