Chick-fil-A a les plus longues lignes de service au volant en Amérique

Lorsque vous avez besoin de prendre un repas en un clin d’œil, peu d’options sont plus rapides que la voie du service au volant. Mais comme le savent les connaisseurs de la restauration rapide, toutes les chaînes ne se valent pas.

Si vous êtes pressé, éloignez-vous de Chick-fil-A. La chaîne de poulet frit a l’expérience de service au volant moyenne la plus lente à 8 minutes et 29 secondes. Le plus rapide, en revanche, était KFC, qui faisait entrer et sortir les clients en 5 minutes et 2 secondes en moyenne.

C’est selon le 22e étude annuelle sur le service au volant de QSR et Intouch Insights, qui ont évalué les 10 meilleures franchises de restauration rapide dans des catégories telles que le service, la rapidité et la précision en analysant 1 500 commandes.

En plus des meilleurs vendeurs de poulet, l’enquête a également évalué des centaines de commandes passées aux guichets du service au volant des restaurants McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Taco Bell, Dunkin’, Arby’s, Carl’s Jr. et Hardee’s.