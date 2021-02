Le pianiste de jazz Chick Corea – qui a travaillé avec Miles Davis et Herbie Hancock au cours d’une carrière de cinq décennies – est décédé à l’âge de 79 ans.

Il est décédé d’une forme rare de cancer qui n’avait été diagnostiquée que récemment, selon un message publié sur le site officiel de la Corée.

Pionnier du jazz fusion et quatrième artiste le plus nominé de l’histoire des Grammys, le musicien a laissé un message aux fans qu’il avait écrit avant sa mort.

Corea joue avec son groupe Return To Forever en 2011. Pic: AP



Il a écrit: «Je tiens à remercier tous ceux tout au long de mon voyage qui ont contribué à maintenir les feux de la musique allumés.

«J’espère que ceux qui ont une idée de jouer, d’écrire, de jouer ou autre le feront. Si ce n’est pas pour vous-même, alors pour le reste d’entre nous. amusement. »

Il a également remercié ses « amis musiciens incroyables » qu’il appelait sa « famille » et a déclaré que créer de la musique aux côtés de ses pairs avait fourni la « richesse » de sa vie.

Les hommages ont afflué de collègues artistes du monde entier, y compris Yusuf Islam – anciennement Cat Stevens – qui l’a qualifié de « l’un des musiciens les plus innovants et les plus inspirés avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler ».

Avec 23 victoires aux Grammy Awards à son actif, la Recording Academy a publié une série d’hommages à Corea qui, selon eux, était « sans conteste l’un des innovateurs de jazz les plus incroyables de tous les temps ».

Louant son talent de « compositeur et claviériste extraordinaire », l’académie a poursuivi: « Chick a réécrit les règles du jazz au cours de sa carrière de plus de cinq décennies, recevant des critiques de masse en cours de route pour son excellence musicale. »

Avec 23 victoires aux Grammy Awards à son actif, la Recording Academy a publié une série d'hommages à Corea qui, selon eux, était « sans conteste l'un des innovateurs de jazz les plus incroyables de tous les temps ».

Louant son talent de « compositeur et claviériste extraordinaire », l'académie a poursuivi: « Chick a réécrit les règles du jazz au cours de sa carrière de plus de cinq décennies, recevant des critiques de masse en cours de route pour son excellence musicale. »

En plus de ses victoires aux Grammy Awards, Corea a également remporté quatre Latin Grammy Awards, la Latin Recording Academy lui rendant hommage en tant que « pianiste virtuose et l’un des musiciens de jazz latino les plus en vue de tous les temps ».

Le musicien britannique Jacob Collier a fait l’éloge de Corea comme « un franc-tireur sans pareil, un maître de son métier, un pionnier dans tous les sens, un gentil géant ».

Corea a passé sa vie à faire de la musique, avec des dizaines d’albums à son nom et de nombreux enregistrements de musique classique, de standards, d’originaux solo, de jazz latin et d’hommages à de grands pianistes de jazz.

Le musicien britannique Yusuf Islam – anciennement Cat Stevens – a rendu hommage à Corea comme « l'un des musiciens les plus innovants et inspirés avec qui j'ai eu le privilège de travailler », ajoutant que « son art musical et son génie étaient une éducation, pas seulement une performance ».

En 1968, il remplace Herbie Hancock dans le groupe de Miles Davis, jouant sur les albums phares In a Silent Way et Bitches Brew.

Il a continué à travailler en duo avec Hancock, ainsi qu’à former son propre groupe d’avant-garde Circle et le groupe de jazz fusion Return To Forever.

Corea a été nommée National Endowment of the Arts Jazz Master en 2006.

Le musicien britannique Jacob Collier a fait l'éloge de Corea comme « un franc-tireur sans pareil, un maître de son métier, un pionnier dans tous les sens, un gentil géant ». Il a ajouté: « Le monde a perdu une grande force musicale aujourd'hui, mais est infiniment plus riche pour l'héritage profond que Chick a laissé derrière lui. »

Né à Chelsea, Massachusetts, en 1941, Corea a été initié au piano par son père trompettiste de jazz âgé de quatre ans seulement.

Il a pris la batterie à huit ans et a commencé à jouer alors qu’il était encore au lycée.

Corea a ensuite déménagé à New York pour étudier la musique à l’Université de Columbia, mais a quitté après un mois.

Il a poursuivi ses études au conservatoire des arts renommé de la Julliard School, mais a de nouveau quitté après seulement six mois d’études.

Corea était membre de l’Église de Scientologie. Pic: AP



Construisant sa carrière à partir du début des années 1960, il enregistre son premier album – Tones For Joan’s Bones – en 1968.

Depuis le début des années 1970, la musique de Corea a été influencée par sa dévotion à l’Église de Scientologie, le mouvement religieux controversé dont il était membre.

Le dernier album de Corea – Plays – est sorti en 2020 – dans lequel il a joué en solo dans divers concerts.

Dans des interviews, il avait parlé de son désir de se produire devant un public en direct à nouveau après-coronavirus lockdown et avait travaillé sur deux commandes pour le New York Philharmonic et le Philadelphia Orchestra.

Toujours soucieux d’innover, il avait également récemment commencé à enseigner en ligne via sa Chick Corea Academy.

Corea, qui vivait avec sa famille à Clearwater, Floride, laisse derrière lui sa femme, la chanteuse et pianiste Gayle Moran, ses deux enfants Thaddeus et Liana, et deux petits-enfants.

Il est nominé dans deux catégories de jazz aux Grammys de cette année – meilleur solo de jazz improvisé et meilleur album instrumental de jazz – les lauréats étant annoncés le 14 mars.