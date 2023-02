Chicho Arango de LAFC rejoint Pachuca, champion de Liga MX

Cristian Arango a marqué 32 buts en 54 apparitions en MLS avec LAFC, en saison régulière et en séries éliminatoires. Omar Véga/Getty Images

L’attaquant colombien Cristian “Chicho” Arango a rejoint Pachuca, tenant du titre en Liga MX, en provenance du LAFC, champion de la Coupe MLS, ont annoncé mercredi les deux clubs.

Après avoir rejoint LAFC à l’été 2021 en provenance des Millonarios colombiens, Arango est rapidement devenu une figure clé de sa première saison en MLS.

Bien qu’il soit arrivé vers le milieu de l’année, l’attaquant s’est frayé un chemin vers le prix du nouveau venu de l’année 2021 de la MLS avec 14 buts et deux passes décisives en seulement 17 matchs.

Suite aux rumeurs d’une éventuelle sortie au début de 2022, Arango est resté avec LAFC pendant toute la saison, se rétablissant finalement en tant que partant et présence offensive vitale lors de la course de l’année dernière au titre de la Coupe MLS et au Bouclier des supporters.

“Je suis très reconnaissant à tout le monde au LAFC”, a déclaré Arango dans un communiqué. “Merci à tous les fans et au 3252 pour tous les beaux moments que nous avons pu partager, et pour que nous devenions champions ensemble.”

Désormais avec Pachuca, le joueur de 27 ans sera chargé de combler l’énorme trou laissé par le meilleur buteur de la Liga MX Apertura 2022, l’attaquant argentin Nicolas Ibanez.

Signé par Tigres en janvier, la présence en première ligne d’Ibañez était massive avec Pachuca à la poursuite de son propre titre de champion l’année dernière.

La transition d’Arango à la place d’Ibañez au n ° 9 pourrait être facilitée par la présence de ses compatriotes colombiens Aviles Hurtado, Marino Hinestroza et Oscar Murillo à Pachuca.

Arango a remporté sa deuxième apparition avec l’équipe nationale colombienne lors d’un match nul 0-0 avec l’équipe nationale masculine des États-Unis samedi dernier devant une foule à guichets fermés au Dignity Health Sports Park de LA Galaxy.