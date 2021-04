Nous sommes lundi et nous nous réveillons juste après un autre week-end d’action incroyable dans la Major League Soccer. Cette saison démarre à chaud: Javier « Chicharito » Hernandez a marqué un triplé pour marquer ces CINQ buts en deux matchs pour la star du Mexique et de LA Galaxy, et mettre fermement fin aux souvenirs persistants de sa première saison de deux buts en 2020. Il y a eu aussi une histoire faite par l’Inter Miami alors que les frères Higuain, Federico et Gonzalo, ont tous deux marqué dans le même match pour l’équipe, une première en MLS. Ailleurs, Seattle a un peu glissé, Atlanta United a montré que sa renaissance était sur la bonne voie et le NYCFC a marqué cinq contre Cincinnati.

Suivez l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 2.

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai à Seattle, 21 h HE

Pendant deux semaines, la réémergence de Javier « Chicharito » Hernandez sous le nouvel entraîneur-chef Greg Vanney a été l’histoire de la saison MLS. Après avoir marqué un doublé dans le premier match, son triplé contre les Red Bulls de New York dimanche a propulsé le Galaxy à une victoire de 3-2. – Bonagura

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai vs Los Angeles Galaxy, 21 h HE

Le premier but de Brad Smith en MLS au début de la seconde période a sauvé un point pour les Sounders lors d’un match nul 1-1 au LAFC. Leur prochain match contre le Galaxy commence une période au cours de laquelle les Sounders joueront quatre dimanches consécutifs au cours d’un mois de mai chargé. – Bonagura

Chicharito, à droite, a réussi un brillant triplé pour propulser le Galaxy à une victoire 3-2 contre les Red Bulls lors d’un test de courage en début de saison. Meg Oliphant / Getty Images

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: Samedi 1er mai au CF Montréal, 15 h HE (ESPN +)

Le Crew a réussi le week-end, pour mieux se préparer pour le match aller de son match de Ligue des Champions de la CONCACAF contre Monterrey. Le milieu de terrain Darlington Nagbe se remettra-t-il de sa blessure aux ischio-jambiers suffisamment de temps pour avoir un impact? – Carlisle

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à Real Salt Lake, 14 h HE (ESPN +)

À sa quatrième saison en MLS et à seulement 18 ans, 2021 sera-t-il une saison d’évasion pour le milieu de terrain Gianluca Busio? Sa finition intelligente pour ouvrir le score contre Orlando City était un signe encourageant pour un joueur qui a longtemps été lié à un mouvement européen, mais un but tardif de Nani a conduit à un match nul 1-1 vendredi soir. – Bonagura

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

jouer 0:39 Eduard Atuesta marque le but le plus rapide de l’histoire du LAFC au début d’un match nul 1-1 contre les Sounders de Seattle.

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à Houston, 15 h 30 HE

Jouant sans les stars Carlos Vela et Diego Rossi, LAFC a pris les devants 84 secondes dans le match sur un coup franc d’Eduard Atuesta, mais l’a abandonné au début de la seconde période et s’est contenté d’un match nul 1-1 avec les Sounders. Les chances étaient difficiles à trouver pour les deux parties, qui se rencontreront à nouveau le 16 mai à Seattle. – Bonagura

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs Columbus, 15 h HE (ESPN +)

Cracher une avance de deux buts pour faire match nul à Nashville ne plaira pas au manager Wilfried Nancy, mais quatre points en deux matches pour commencer la saison sont meilleurs que prévu. L’attaquant Mason Toye, acquis à la fin de la saison dernière, a pris un bon départ, marquant son deuxième but en autant de matchs. – Carlisle

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai vs Colorado à Salt Lake City, 22 h HE (ESPN +)

Les Whitecaps étaient en mesure de commencer la saison avec une paire de victoires avant qu’un but d’égalisation calamiteux à la 82e minute ne sauve Toronto dans un match nul 2-2. Malgré une perte de points tardive, ce fut une solide performance globale pour Vancouver, qui a riposté après un déficit de 1-0 avec des buts en deuxième mi-temps de Cristian Dajome (penalty) et Andy Rose. – Bonagura

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à New England, 19 h HE (ESPN +)

Les bonnes vibrations semblaient être revenues à Atlanta, avec une équipe qui était affamée de buts l’année dernière qui commençait à livrer à nouveau du côté offensif lors de la victoire 3-1 de samedi sur le Fire. Bien sûr, un Golazo d’Ezequiel Barco aide toujours, mais le retour de Josef Martinez crée encore plus d’optimisme. – Carlisle

jouer 0:31 Ezequiel Barco soumet son nom pour le but de l’année MLS avec cette frappe étonnante lors de la victoire 3-1 d’Atlanta United contre Chicago.

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs Atlanta, 19 h HE (ESPN +)

Les chances étaient rares pour les deux équipes lors de la victoire 1-0 des Revs contre DC United, mais l’amélioration du service de Brandon Bye a aidé à forcer un but contre son camp. La bonne nouvelle pour la Nouvelle-Angleterre est que l’équipe de Bruce Arena prouve qu’elle obtient des résultats. – Carlisle

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs Sporting Kansas City, 14 h HE (ESPN +)

La décision d’après-match du gardien de but de RSL David Ochoa de lancer le ballon dans les gradins sera le souvenir durable d’une victoire 2-1 au Minnesota, mais elle ne devrait pas éclipser le doublé d’Anderson Julio à ses débuts pour le club. – Bonagura

Classement précédent: 24

Prochain match MLS: Samedi 1er mai contre DC United, 23 h HE (ESPN +)

Après quelques premières minutes frénétiques, San Jose s’est calmé et s’est frayé un chemin avec le FC Dallas dans une victoire 3-1 alors que Cade Cowell lui volait la vedette. La passe extérieure de classe mondiale de l’attaquant de 17 ans a aidé un but de Cristian Espinoza à porter le score à 2-0, puis il a traversé trois défenseurs dans la surface pour marquer son deuxième but en carrière dans la MLS. – Bonagura

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai à Nashville, 13 h HE (ESPN / ESPN Deportes)

Phil Neville a remporté sa première victoire en tant que manager de Miami grâce aux frères Higuain. Federico a contribué à l’égalisation de Gonzalo, puis a décroché le vainqueur du match lui-même pour battre Philadelphie 2-1. Les frères sont les premiers à marquer tous les deux dans un match de l’histoire de la MLS. – Carlisle

jouer 1:11 Gonzalo et Federico Higuain marquent tous les deux à la fin de la seconde période alors que Phil Neville remporte sa première victoire en tant qu’entraîneur de l’Inter Miami.

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: Samedi 1er mai au FC Dallas, 20 h HE (ESPN +)

Les Timbers ont rebondi après leur défaite contre Vancouver la semaine dernière avec une victoire de 2-1 contre Houston. Maintenant, ils se dirigent vers une séquence bien remplie de deux semaines au cours de laquelle ils équilibreront deux matchs de quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en milieu de semaine, contre le géant mexicain Club America, avec des matchs clés de la MLS contre les Sounders de Seattle et le FC Dallas. – Bonagura

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs LAFC, 15 h 30 HE

Le Dynamo a été un peu malheureux de ne pas égaler le score avec quelques occasions tardives et a quitté Portland sans un point après une défaite de 2-1. Malgré la défaite, Houston sera probablement optimiste quant à sa direction à travers deux matchs après avoir terminé à la dernière place de la Conférence Ouest l’année dernière. – Bonagura

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs NYCFC, 19 h 30 HE (ESPN +)

La défense par l’Union de sa couronne de Supporters Shield a connu un début difficile après avoir subi une défaite à domicile contre Miami. Un affrontement en milieu de semaine du CCL contre Atlanta United donne à l’équipe de Jim Curtin une chance de se remettre sur la bonne voie. – Carlisle

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à Philadelphie, 19 h 30 HE (ESPN +)

Contrairement à sa défaite de la semaine d’ouverture contre DC United, le NYCFC a terminé ce qu’il avait commencé, transformant un bon début – et un avantage décisif sur coups arrêtés – en un martèlement 5-0 de Cincinnati. Cela dit, les matchs sur le terrain claustrophobe du Yankee Stadium sont encore difficiles à regarder. – Carlisle

jouer 0:56 Jesus Medina marque deux fois lors de la victoire catégorique 5-0 du NYCFC contre le FC Cincinnati.

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs FC Cincinnati, 19h30 HE (ESPN +)

Les Lions méritaient probablement mieux que le match nul 1-1 à Kansas City, surtout compte tenu de la façon dont ils ont offert à SKC son objectif. Heureusement pour Orlando, Nani, même à 34 ans, a encore de la magie dans ses bottes, comme en témoigne la délicieuse roue arrière de l’égalisation. – Carlisle

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: Samedi 1er mai au Minnesota, 20 h HE (ESPN +)

Après avoir été tenus sans but la semaine dernière, trois buts en deuxième mi-temps en 12 minutes pour le club d’expansion ont fourni une première victoire historique, 3-1, au Colorado. Diego Fagundez est devenu le premier buteur du club avant que Cecilio Dominguez ne compte deux fois alors qu’Austin montrait qu’il promettait d’être compétitif en première année. – Bonagura

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à San Jose, 23 h HE (ESPN +)

Les dieux du football se sont retournés contre Brendan Hines-Ike lors de la deuxième semaine, alors qu’il marquait un but contre son camp lors de la défaite 1-0 contre la Nouvelle-Angleterre une semaine après avoir marqué sur une fusée. Jusqu’à ce que plus de blessés à pied reviennent, il est difficile de mesurer à quel point l’approche du nouveau manager Hernan Losada fonctionne. – Carlisle

jouer 0:44 Mason Toye marque un but incroyable pour le CF Montréal, mais le Nashville SC efface un déficit de 2-0 pour la deuxième semaine consécutive dans un match nul 2-2.

Classement précédent: 15

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai vs Inter Miami, 13 h HE (ESPN / ESPN Deportes)

Deux matchs nuls à domicile pour débuter la saison ne sont pas de bon augure, pas plus que de repérer son adversaire – dans ce cas, Montréal – une avance de deux buts pour le deuxième match consécutif. Le combat pour revenir est là, mais que vous l’attribuiez à de grands buts ou à de la malchance, NSC doit resserrer les choses dans le dos. – Carlisle

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: Dimanche 2 mai vs Vancouver à Salt Lake City, 22 h HE (ESPN +)

Les Rapids espéraient bâtir une saison 2020 prometteuse pour bégayer hors de la porte, après le match nul vierge de la semaine dernière avec le FC Dallas avec une défaite 3-1 contre l’Austin FC. Le Colorado aura hâte de récupérer Sam Vines de sa blessure, ce qui permettra à Kelly Acosta de repousser au milieu de terrain central. – Bonagura

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: Samedi 8 mai aux Red Bulls de New York, 19 h HE (ESPN +)

La liste des blessés des Reds diminue peu à peu et la signature de Yeferson Soteldo devrait relancer l’attaque. Mais le match nul 2-2 avec Vancouver fait allusion à des faiblesses défensives. – Carlisle

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs Chicago, 13 h HE (ESPN +)

Les Red Bulls ont presque sauvé un point à Los Angeles et se sont battus jusqu’au bout – y compris 11 minutes d’arrêt – mais il n’y a eu aucun arrêt de Chicharito dans une défaite 3-2. Au moins, Frankie Amaya avait l’air vif lors de ses débuts avec les Red Bulls.– Carlisle

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: Samedi 1er mai vs Portland, 20 h HE (ESPN +)

Après avoir gaspillé quelques premières opportunités, c’était une autre performance édentée du FC Dallas, qui n’a pas été en mesure de générer une attaque cohérente lors d’une défaite 3-1 à San Jose. Un but à la 79e minute du remplaçant Ricardo Pepi a fourni une certaine consolation, mais il est arrivé trop tard pour changer le teint du match. – Bonagura

jouer 1:03 Cade Cowell produit un but incroyable et une aide encore meilleure alors que les tremblements de terre de San Jose ont battu le FC Dallas 3-1.

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: Samedi 1er mai aux Red Bulls de New York, 13 h HE (ESPN +)

Il semble qu’il ne se passe pas une semaine sans que le Fire ne souffre de blessures auto-infligées, avec un but contre son camp de Johan Kappelhof se révélant être le coup fatal dans une défaite 3-1 contre Atlanta. Frapper les boiseries trois fois n’aidait pas non plus. – Carlisle

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: Samedi 1er mai à Orlando, 19 h 30 HE (ESPN +)

Bien sûr, FCC a pris le terrain sans Luciano Acosta et Przemyslaw Tyton, mais concéder 53 tirs au total en deux matchs est vraiment effrayant. La défense des coups de pied arrêtés sera également au centre des préoccupations après avoir été incendiée par le NYCFC, 5-0. – Carlisle

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: Samedi 1er mai contre Austin FC, 20 h HE (ESPN +)

Une défaite 2-1 à domicile contre le Real Salt Lake signifie que les Loons entameront le match de samedi contre Austin sans un point en deux matchs, ce qui est particulièrement décevant étant donné que le Minnesota a atteint la finale de la Conférence de l’Ouest la saison dernière. – Bonagura