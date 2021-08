Chicharito et Vela en tête d’affiche de l’équipe d’étoiles de la MLS pour affronter les meilleurs de la Liga MX à Los Angeles

Les superstars mexicaines Javier « Chicharito » Hernandez et Carlos Vela sont à la tête de l’alignement de 28 joueurs de la Major League Soccer sélectionnés mercredi pour représenter la ligue lors de son match des étoiles le 25 août à Los Angeles, où ils affronteront les sélections des étoiles de la Liga MX .

Les Sounders de Seattle ont disputé quatre des cinq dernières Coupes MLS, en remportant deux, et l’équipe de tête de la Conférence Ouest de Brian Schmetzer est le club le mieux représenté de la ligue, avec six étoiles se dirigeant vers LA : Yeimar Gomez, Nouhou, Joao Paulo, Alex Roldan, Cristian Roldan et Raul Ruidiaz. Les Roldan sont les premiers frères de l’histoire de la ligue à jouer pour la même équipe d’étoiles.

Quinze des 27 clubs de la MLS sont représentés dans l’équipe de cette année, avec des joueurs ayant des liens avec 14 pays différents. Vingt-quatre des 28 hommes de l’équipe feront leur toute première apparition dans la catégorie All-Star.

L’équipe de cette année a été déterminée par le vote des fans, des joueurs et des médias; Bob Bradley, l’entraîneur-chef des étoiles de la MLS, de l’hôte LAFC; et le commissaire de la MLS Don Garber. La Liga MX a confirmé son alignement le mois dernier, composé de nominés pour les joueurs de la ligue de la saison, ainsi que de sélections du manager de la Liga MX All-Star Juan Reynoso de Cruz Azul.

Liste des étoiles de la MLS

Gardiens de but : Pedro Gallese (Orlando City SC), Matt Turner (Nouvelle-Angleterre Révolution).

Défenseurs : Julian Araujo (LA Galaxy), Yeimar Gomez (Seattle Sounders), Jesus Murillo (LAFC), Nouhou (Seattle Sounders), Miles Robinson (Atlanta United FC), Alex Roldan (Seattle Sounders), James Sands (New York City FC), Kai Wagner (Union de Philadelphie), Walker Zimmerman (Nashville SC).

Milieu de terrain : Eduard Atuesta (LAFC), Tajon Buchanan (New England Revolution), Carles Gil (New England Revolution), Damir Kreilach (Real Salt Lake), Joao Paulo (Seattle Sounders), Emanuel Reynoso (Minnesota United FC), Cristian Roldan (Seattle Sounders ), Lucas Zelarayan (Columbus Crew).

En avant : Gustavo Bou (New England Revolution), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Javier « Chicharito » Hernandez (LA Galaxy), Nani (Orlando City), Ricardo Pepi (FC Dallas), Diego Rossi (LAFC), Raul Ruidiaz (Seattle Sounders ), Daniel Salloi (Sporting Kansas City), Carlos Vela (LAFC).