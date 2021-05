Chicharito et Vanney ont remis LA Galaxy sur les rails après la sombre saison 2020, avec l’arrivée du LAFC en ville

Dans une année où tout s’est passé pour personne, même les doublures en argent étaient difficiles à trouver pour le LA Galaxy en 2020.

Autrefois puissance prééminente de la Major League Soccer – et modèle de pertinence culturelle et de succès sur le terrain – le Galaxy a raté les séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans. L’attaquant Javier « Chicharito » Hernandez, qui a été acquis la dernière intersaison dans un transfert de 9,4 millions de dollars après que Zlatan Ibrahimovic a mis fin à sa période de deux saisons dans le sud de la Californie, n’a réussi que deux buts en 12 matchs. Alors que le club ressentait une concurrence accrue de la part de LAFC sur le marché, la marque publique est devenue obsolète et lorsque l’entraîneur-chef Guillermo Barros Schelotto a été congédié avec trois matchs à jouer au cours de la saison 2020, il était clair qu’une réinitialisation était nécessaire.

Pour le directeur général Dennis te Kloese, il n’y avait pas de précipitation pour trouver un remplaçant. Après avoir mal manqué sur Schelotto, un entraîneur avec un certain succès en gestion en Argentine, une approche patiente avait du sens. Style de jeu, méthodologie, idéologie, contexte: tout était à débattre au fur et à mesure qu’une liste restreinte de candidats était élaborée. Mais malgré toute la diligence raisonnable qui a été apportée au processus, rien ne remplace un bon timing.

« Il y a des moments dans la vie où il y a le bon moment au bon moment pour tout », a déclaré te Kloese. « Quelque chose vient sur votre chemin. »

Et pour le Galaxy, ce quelque chose était quelqu’un: Greg Vanney. Au cours d’un séjour de sept ans en tant qu’entraîneur-chef du Toronto FC, le défenseur de longue date du Galaxy a transformé le club d’une réflexion après coup en un éternel prétendant à la Coupe MLS et alors que le Galaxy cherchait à trouver un nouvel entraîneur, la rumeur dans la ligue était que Vanney pourrait bientôt devenir disponible.

«À un moment donné, nous avons vu que Greg pensait à une autre opportunité et démissionnait ou ne renouvelait pas son contrat à Toronto», a déclaré te Kloese. « Il a joué ici. Il a des relations avec beaucoup de gens ici. Il se rapporte à notre base de fans. Il a réussi à Toronto et il comprend la ligue … Il était le candidat parfait. »

Lors de sa conférence de presse d’adieu à Toronto en décembre, Vanney a décrit un scénario futur qui s’est arrêté juste avant de vérifier le nom du Galaxy.

«Je suis un constructeur», a déclaré Vanney. « J’aime construire des choses et j’aime les projets et j’aime les grandes choses. »

Il a été présenté comme le 10e entraîneur-chef permanent du Galaxy environ un mois plus tard.

Malgré une vérification de la réalité à Seattle, Chicharito et le LA Galaxy ont pris un départ prometteur. Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Trois matchs après le début du mandat de Vanney, le Galaxy n’aurait pas pu espérer beaucoup plus. Chicharito a éclaté pour cinq buts combinés lors de victoires contre l’Inter Miami CF et les New York Red Bulls pour commencer la saison et malgré une défaite 3-0 contre le Seattle Sounders FC dimanche, il y a un sentiment justifié d’optimisme entourant le club à l’approche de samedi. El Trafico match de rivalité à domicile contre LAFC.

En 10 rencontres avec LAFC, le Galaxy a gagné quatre fois – dont deux la saison dernière – tandis que LAFC a gagné trois fois, avec trois nuls. Il a rapidement évolué pour devenir l’une des meilleures rivalités de la ligue et entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Vanney, qui passe de l’entraînement de Michael Bradley à Toronto à l’entraînement contre son père, le manager de LAFC Bob Bradley.

Il est trop tôt pour déterminer à quoi s’attendre pour le reste de la saison, mais il est évident que l’arrivée de Vanney a eu un effet calmant sur l’équipe.

« Il a apporté beaucoup de clarté, d’organisation », a déclaré le défenseur Daniel Steres à ESPN. « Il sait exactement comment il veut jouer. Il connaît les pièces que nous avons ici et comment elles peuvent toutes s’intégrer, puis comment vous pouvez vous adapter pour améliorer les choses. Cela a été très clair.

« Nous commençons à développer une véritable identité de la façon dont nous voulons jouer, peu importe contre qui nous allons. »

Personne dans l’équipe n’a plus profité de l’arrivée de Vanney que Chicharito. Le meilleur buteur de tous les temps du Mexique, qui a joué pour Manchester United, le Real Madrid et plus récemment le Sevilla FC, est arrivé en MLS en grande pompe, mais au milieu de la pandémie de coronavirus, l’ajustement était mentalement éprouvant. Après le match à Miami, Chicharito a révélé les difficultés qu’il a endurées depuis son arrivée à Los Angeles.

jouer 0:56 Herculez Gomez dit que le mouvement de Javier Hernandez est ce qui le distingue des autres attaquants.

« Je retiens mes larmes », a déclaré Hernandez à ABC après sa performance de deux buts à Miami. «J’ai subi la perte de mon grand-père, j’aimerais qu’il continue à regarder [me] marquer des buts. Je suis très touché car, comme je vous l’ai dit, la saison dernière a été très difficile. Il me manque tellement et ces objectifs sont pour lui, mes enfants, toute ma famille, mes amis, tout le monde. Je maintiens la patience, je continue à grincer et heureusement, les choses arrivent et j’espère que je veux faire partie d’une saison incroyable. «

Depuis le match d’ouverture de la saison, Chicharito a longuement parlé de l’importance de la santé mentale et semble s’être installé dans un endroit où il se sent à l’aise.

« Pour moi, ce que je recherche, c’est la joie, parce que ce que j’apprécie, c’est quand je grandis, et je ne peux pas grandir si je ne me défie pas », a récemment déclaré Hernandez. MLSsoccer.com.

« C’est un exemple de la différence entre l’année dernière et cette année », a déclaré le milieu de terrain Sacha Kljestan. « Les autres gars peuvent le sentir aussi – l’ambiance au sein de l’équipe. Les vibrations dans l’équipe en ce moment sont tellement meilleures que l’an dernier, tellement différentes de celles de l’année dernière. Tout le monde est excité, tout le monde se sent bien. Nous sommes se sentir comme une vraie famille qui vient travailler tous les jours pour s’améliorer pour aller mieux en tant qu’individu et en équipe. «

Avec le démarrage à chaud de Chicharito – ses cinq buts en trois semaines en tête de la ligue – vient des attentes renouvelées non seulement pour savoir jusqu’où il peut aider à mener le Galaxy, mais aussi pour une possible réintégration dans l’équipe nationale mexicaine avant un calendrier international chargé cette année. Sa dernière apparition internationale a eu lieu le 9 septembre 2019, lorsqu’il a marqué lors d’une victoire 3-0 en amical contre les États-Unis, et a maintenu qu’il était intéressé à jouer pour El Tri. L’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez se remettant toujours d’une blessure à la tête effrayante sur le terrain en novembre, il pourrait y avoir un besoin d’un attaquant établi comme Hernandez dans l’équipe mexicaine de Gerardo « Tata » Martino cet été.

« Il y a quelques joueurs qui, je pense, quand ils sont en forme, ont toujours du sens pour une équipe nationale et Javier est certainement l’un d’entre eux », a déclaré te Kloese, qui était directeur des équipes nationales de la Fédération mexicaine de football avant être nommé au front office Galaxy. « Il est le buteur historique du Mexique et il est toujours [at 32 years old] où il peut encore être assez bon pendant un certain nombre d’années.

« Il y a de bons joueurs offensifs pour le Mexique et il est toujours l’un des joueurs qui, je pense, est toujours mentionné dans les bureaux de la Fédération. Je ne vois pas pourquoi. »

Efrain Alvarez reste l’un des meilleurs jeunes talents à surveiller pour le Galaxy. Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Alors que le Galaxy se prépare pour un été qui pourrait les laisser sans plusieurs joueurs en raison de leur devoir international, te Kloese a déclaré que le club cherchait activement à ajouter des pièces à la liste, mais il a également souligné l’accent accru du club sur les produits de l’académie et les joueurs qui sont passés par LA Galaxy II en USL comme raison d’être convaincu qu’ils peuvent surmonter d’éventuelles absences.

« Je dois féliciter certains de nos jeunes enfants et le travail accompli au cours des deux dernières années et demie dans l’académie et dans la deuxième équipe avec des gars comme Efrain Alvarez, Julian Araujo, Cameron Dunbar, Ethan Zubak, Adam Saldana, Carlos Harvey – le dépistage qui a permis de faire venir ces gens ici et maintenant vraiment capables de marcher sur le terrain dans un match de la MLS », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas qu’un club comme le Galaxy devrait se concentrer uniquement sur les jeunes joueurs, mais c’est un luxe d’avoir ces jeunes joueurs qui peuvent faire leur marque dans le jeu. Ces joueurs représenteront de la valeur à l’avenir, et ils représenteront valeur sur le terrain pour le moment. «



Dans le passé, l’académie du Galaxy a généré une réputation de développement des meilleurs talents – du moins par rapport à ses pairs de la MLS – mais la voie pour que ces joueurs reçoivent des opportunités significatives en équipe première n’a pas toujours été là. Alors que la MLS devient de plus en plus un acteur sur le marché mondial, le chemin de l’académie vers la première équipe du Galaxy devrait devenir plus important et l’un des joueurs qui semble le plus susceptible de transformer cela en transfert européen est Alvarez.

Le milieu offensif de 18 ans était le plus jeune recruteur de l’histoire de la USL lorsqu’il a rejoint LA Galaxy II à 15 ans en 2017 et a fait ses débuts pour l’équipe nationale mexicaine lors d’un match amical contre le Costa Rica en mars. Originaire de l’est de Los Angeles, Alvarez a été appelé dans le camp de l’équipe nationale américaine de Gregg Berhalter en décembre, mais tous les signes indiquent que son avenir international à long terme sera avec le Mexique.

« Je dois lui donner beaucoup de crédit, à quel point il a travaillé pendant l’intersaison, à quel point il est en forme », a déclaré te Kloese. « C’est un jeune de 18 ans, donc parfois ses décisions doivent être un peu guidées, il a besoin de soutien, il a besoin de personnes autour de lui qui peuvent l’aider de la bonne manière. Mais sur le terrain, même à 18 ans. -voyé sa vision, son talent et tout – il ressemble à un joueur plus âgé et je pense qu’il a un bel avenir s’il le veut. «