Chicharito de LA Galaxy subit une opération de fin de saison au genou droit

L’attaquant du LA Galaxy Javier « Chicharito » Hernández a subi une chirurgie reconstructive du LCA au genou droit vendredi et manquera le reste de l’année après avoir été placé sur la liste des blessés de fin de saison.

Hernández, qui a eu 35 ans la semaine dernière, en est à sa quatrième saison avec le Galaxy. Son contrat expire à la fin de la saison.

Il a marqué deux buts en 12 apparitions cette saison après avoir raté le premier mois de jeu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Hernández s’est déchiré le LCA lors d’un jeu sans contact lors de la première moitié de la défaite du Galaxy contre le Real Salt Lake en quarts de finale de l’US Open Cup le 7 juin.

Hernández a commencé sa carrière chez Chivas dans son Guadalajara natal avant de jouer pour Manchester United, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, West Ham et Séville. Il est devenu le joueur le mieux payé de la Major League Soccer lorsqu’il a rejoint le Galaxy en 2020 et a marqué 35 buts au cours des deux dernières saisons.

Le Galaxy a également annoncé que le défenseur Martín Cáceres manquera trois à cinq mois en raison d’une fracture par avulsion au genou gauche. Il s’est blessé lors du match nul 2-2 de mercredi contre le Sporting Kansas City et sera opéré la semaine prochaine. Cáceres a inscrit deux buts en 18 départs toutes compétitions confondues cette saison.

Le Galaxy est l’avant-dernier des 29 équipes de la MLS avec une fiche de 3-9-5 tout en marquant seulement 16 buts en 17 matches.

Reportage de l’Associated Press.

