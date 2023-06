Chicharito de LA Galaxy souffre d’un ACL déchiré; devrait manquer la saison

L’attaquant mexicain Javier « Chicharito » Hernandez a subi une déchirure du ligament croisé antérieur (LCA) au genou droit, le LA Galaxy annoncé vendredi.

Hernandez, 35 ans, devrait manquer le reste de la saison 2023 et subira une intervention chirurgicale à une date à déterminer pour commencer le processus de rééducation.

Le contrat d’Hernandez devant expirer à la fin de la saison, l’ancien international mexicain a peut-être disputé son dernier match pour le Galaxy, et il y aura des craintes que la blessure ne mette même fin à sa carrière.

Hernandez s’est blessé à la 24e minute de la défaite 3-2 de mercredi face au Real Salt Lake en US Open Cup. Il a été emmené hors du terrain sur une civière après être allé au sol lors d’un jeu sans contrat.

Chicharito avait marqué un but cette saison en 12 matches de championnat et de coupe. Au total, il a marqué 39 buts en 80 matches de championnat et de coupe depuis sa signature avec LA avant la saison 2020.

L’attaquant charismatique est depuis longtemps l’un des joueurs les plus populaires du Mexique et est le meilleur buteur de tous les temps du pays, avec 52 buts en 109 matches internationaux. Il a fait irruption avec le CD Guadalajara en 2006 et a ensuite joué pour Manchester United, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, West Ham United et Séville.

La nouvelle continue une saison à oublier pour le Galaxy. Après 15 matchs, le quintuple vainqueur de la Coupe MLS a le pire bilan de la ligue et se situe en bas de la Conférence Ouest avec seulement trois victoires et 12 points.

Au milieu des protestations des fans qui ont commencé au début de la saison, le Galaxy a annoncé fin mai avoir limogé le président du club, Chris Klein. LA n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLS au cours de quatre des six dernières saisons.