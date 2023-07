Voir la galerie





Crédit d’image : FZS / MEGA

Kim Kardashian42, et Khloe kardashian, 39 ans, a chaperonné une journée des cousins ​​​​KarJenner sur le thème de Barbie et les photos sont tout simplement trop mignonnes! Kim a partagé des images de sa fille sosie Chicago Ouest5 ans, avec ses cousins Stormi Webster5, Vrai Thompson5, et Rêver Kardashian, 6 ans, lors de l’expérience immersive World of Barbie à Santa Monica le 2 juillet. Les quatre cousines ont toutes souri et se sont assises dans deux chaises violettes sur deux des trois photos. Kim et Khloe ont rejoint leurs filles et nièces pour une photo de groupe complète où Kim portait un body noir et un trench-coat avec de longues bottes roses, tandis que Khloe portait un catsuit rose.

Kim, qui partage Chicago avec son ex-mari Kanye West, a sous-titré son adorable message, « Les filles Barbie dans un monde Barbie ». Khloe, qui partage True avec son ex Tristan Thompson, a commenté, « Mignonnes !!!! » Les fans ne pouvaient pas croire à quel point Chicago ressemblait à Kim sur les photos de Barbie. « Chi est le portrait craché de Kim », a commenté un abonné. Un autre a dit: « Chi est le prochain Kim. » Un troisième fan a noté que Chicago « ressemble à un Kardashian ». Certains des followers de Kim ont également déclaré que Stormi ressemblait à sa mère Kylie Jenner25.

Plus à propos Kim Kardashian

Kim et Chicago ont formé un lien si mignon que les fans ont eu un aperçu lors de la fête des mères, lorsque Kim a partagé la carte qu’elle a reçue de sa plus jeune fille. Dans la carte, Chicago a déclaré qu’elle pensait que sa mère avait 22 ans. L’enfant de 5 ans a également déclaré que Kim « ne cuisine pas. Elle a un chef », auquel Kim a répondu « OMG » et un emoji qui rit jusqu’à ce que je pleure. Après avoir jeté un peu d’ombre sur Kim, Chicago a jailli sur sa mère à la fin de la carte et a dit que sa mère était spéciale parce qu' »elle m’aime ».

En plus de Chicago, Kim est aussi maman d’une fille aînée Nord10 et fils Saint8 et Psaume4. Sur la troisième saison de Hulu’s Les Kardashian, Kim a expliqué à quel point il est difficile de coparentalité ses enfants avec Kanye, 46 ans. Kim a déclaré lors du premier épisode qu’elle ne discutait pas des « manigances » de son ex-mari parce qu’elle voulait « protéger ses enfants ». La fondatrice de SKIMS a également partagé qu’elle a passé « des heures et des heures » de ses journées à « nettoyer » après Kanye quand il aurait des explosions publiques ou des controverses.

Dans une interview sur le Podcast Angie Martinez En décembre, Kim s’est émue de Kanye et a expliqué que ses enfants n’étaient pas au courant des nombreuses controverses de leur père. Elle a également déclaré que North était son seul enfant à avoir accès à TikTok. «Ils ne sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux. Ils ne voient rien. Quand des choses se passent comme si je protégeais des choses comme les téléviseurs et le contenu qui se passait », a expliqué Kim.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Danielle Levi : 5 choses à savoir sur la styliste de Kim Kardashian

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.