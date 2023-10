Chicago se réchauffe avec le nouvel épisode du Power Book IV : Force !

Le week-end est presque là et nous nous préparons définitivement pour le tout nouvel épisode de Livre de puissance : IV Force qui sera mis en ligne vendredi.

Nous avons un extrait exclusif du nouvel épisode de Livre de Pouvoir IV : Force première vendredi sur STARZ. « Dans « Chicago se réchauffe ! » Tommy et Diamant continue de gagner du territoire dans le dos de Miguel, mais Diamond est entraîné dans d’autres directions tandis que Tommy met la loyauté de Vic à l’épreuve.

Découvrez le clip exclusif ci-dessous :







On dirait que les choses deviennent CHAUFFANTES ! Mais nous adorons voir Tommy arriver.

Avez-vous suivi la nouvelle saison de Livre de Pouvoir IV : Force?

Après avoir rompu ses liens à New York, la nouvelle famille de Tommy Egan et son jeu de drogue impitoyable l’ont incité à rester à Chicago. La deuxième saison explosive commence avec Tommy en mission pour venger la mort de Lilliana, son ancienne ennemie devenue partenaire commerciale. L’organisation de Flynn étant affaiblie, il est plus déterminé que jamais à prendre le contrôle du monde de la drogue à Chicago, mais avec la division du CBI en deux, Tommy et Diamond doivent d’abord conserver leur avantage sur Jenard. Alors que leurs factions se disputent dans les rues, Tommy capitalise sur une autre rivalité entre les Serbes et Miguel Garcia, le baron de la drogue le plus redoutable de Chicago. Après avoir déclenché une réaction en chaîne de violence pour poursuivre son ambition, Tommy doit se battre pour garder une longueur d’avance sur les hommes qui viennent pour ce qui leur appartient, un groupe de travail fédéral qui resserre les rangs et un fournisseur sadique ayant une ligne directe avec le cartel. Tout en étant déchiré par la promesse d’une seconde chance avec sa famille de sang, Tommy doit décider ce qu’il est prêt à sacrifier pour enfin monter sur le trône d’un caïd.

Le nouvel épisode de Livre de puissance : IV Force « Chicago se réchauffe ! » sera diffusé sur STARZ vendredi !