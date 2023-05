Chicago remporte le concours Connor Bedard, remportant le premier choix de la loterie du repêchage de la LNH

Chicago a remporté la loterie du repêchage de la LNH et le droit de sélectionner Connor Bedard avec le premier choix, transformant l’une de ses pires saisons depuis des décennies en un joueur susceptible de modifier la franchise.

C’est la deuxième fois que Chicago remporte la loterie au cours des deux dernières décennies, et la victoire précédente en 2007 leur a valu Patrick Kane, qui les a aidés à remporter la Coupe Stanley à trois reprises entre 2010 et 2015. Bedard peut maintenant combler le vide rempli par le départs de Kane et du capitaine de longue date Jonathan Toews et devenir le nouveau visage de l’organisation Original Six.

Le sous-commissaire Bill Daly a dévoilé une pancarte avec le logo de Chicago lundi soir, signifiant qu’ils avaient obtenu le choix n ° 1. Chicago avait la troisième plus grande probabilité de gagner à la loterie avec 11,5 %, derrière les 25,5 % d’Anaheim et les 13,5 % de Columbus.

Montréal, qui avait 8,5 pour cent de chances de décrocher le premier choix, aura la sélection la plus élevée de toutes les équipes canadiennes lors du repêchage de cette année, qui se tiendra les 28 et 29 juin à Nashville.

REGARDER | Chicago fait un bond de 2 places pour remporter la loterie du repêchage de la LNH :

Les Canucks de Vancouver (11e) et les Flames de Calgary (16e) complètent les équipes canadiennes qui feront partie du top 16. Les Sénateurs d’Ottawa enverront leur 12e choix au total aux Coyotes de l’Arizona après avoir échangé leur choix de première ronde contre l’Arizona le défenseur Jakob Chychrun à la date limite des échanges dans la LNH en mars.

Anaheim, le pire de la ligue, a remporté la loterie pour le deuxième choix et pourra choisir parmi un trio d’attaquants talentueux : le Canadien Adam Fantilli, le Russe Matvei Michkov et le Suédois Leo Carlsson. Columbus devrait choisir le troisième.

Mais Bedard est le premier choix présumé du repêchage de 2023 depuis plusieurs années, considéré comme le meilleur espoir disponible depuis Connor McDavid il y a huit ans et rendant cette loterie presque aussi attendue que celle ou le tirage de 2005 pour Sidney Crosby.

Bedard, originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a mené tous les joueurs juniors à travers le Canada avec 72 buts et 143 points la saison dernière alors qu’il jouait pour les Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest. Il n’aura pas 18 ans avant juillet.

Chicago a décidé l’année dernière de toucher le fond et de plonger dans une reconstruction à long terme, échangeant les attaquants vedettes Alex DeBrincat et Kirby Dach bien que chacun ait moins de 25 ans. La stratégie a fonctionné : Chicago a perdu 56 des 82 matchs pour donner une chance à Bedard.

Ordre de sélection :

1. Chicago (11,5 %)

2. Canards d’Anaheim (18,5 %)

3. Blue Jackets de Columbus (13,5 %)

4. Requins de San José (9,5 %)

5. Canadiens de Montréal (8,5 %)

6, Coyotes de l’Arizona (7,5 %)

7. Flyers de Philadelphie (6,5 %)

8. Capitales de Washington (6,0 %)

9. Red Wings de Détroit (5,0 %)

10. St. Louis Blues (3,5%)

11. Canucks de Vancouver (3,0 %)

12. Coyotes de l’Arizona* (des Sénateurs d’Ottawa, 2,5 %)

13. Sabres de Buffalo (2,0 %)

14. Pingouins de Pittsburgh (1,5 %)

15. Prédateurs de Nashville (0,5 %)

16. Flames de Calgary (0,5 %)

* – dans le cadre d’un échange du 21 mars 2023, Ottawa transfère son choix de première ronde du repêchage 2023 à l’Arizona.