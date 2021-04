Une vidéo publiée par l’agence de surveillance de la police de Chicago montre des policiers abattant mortellement Anthony Alvarez, 22 ans, qui avait une arme à feu et s’enfuyait, deux jours seulement après que la même chose soit arrivée à l’adolescent Adam Toledo.

Des images publiées mercredi par le Bureau civil de la responsabilité de la police (COPA) sont assemblées à partir de caméras de corps d’agents et de caméras de sécurité commerciales et résidentielles, montrant Alvarez en fuite lorsqu’une voiture de police a allumé ses lumières dans une station-service. Il s’est enfui dans un quartier résidentiel et les agents l’ont poursuivi à pied, avant de tirer cinq coups de feu et de frapper Alvarez à plusieurs reprises.

[WARNING: GRAPHIC VIDEO]

Un officier crie à Alvarez de « lâcher l’arme » avant de tirer. Alvarez, frappé, laisse tomber son pistolet mais tient son téléphone portable, alors que l’un des officiers tente de mettre un garrot sur ce qui semble être une blessure à la jambe qui saigne beaucoup.

«Pourquoi me tirez-vous?» Alvarez demande à la police, à laquelle l’un des agents répond avec ce qui ressemble à «Vous aviez une arme à feu.

La COPA a déclaré que des officiers tactiques avaient tenté d’arrêter Alvarez et de lui parler, le décrivant comme «Une personne familière aux agents.»

L’incident s’est produit le 31 mars dans le quartier de Portage Park, au nord-ouest de Chicago – deux jours seulement après qu’Adam Toledo, 13 ans, ait été mortellement abattu après une poursuite à pied. Toledo avait également une arme à feu, mais l’a laissée tomber derrière une clôture juste avant d’être abattu.





Le maire de Chicago appelle au calme et se prépare aux émeutes après que des images de bodycam montrent que la police a tiré sur un garçon de 13 ans (TROUBLE)







Les images ne montrent pas Alvarez pointant l’arme sur les agents. Il a été déclaré mort au centre médical maçonnique de l’Illinois, où il a été emmené pour obtenir de l’aide. L’officier qui a tiré les coups de feu a été placé en laisse administrative, conformément à la procédure standard. La COPA l’a identifié comme étant Evan Solano, 29 ans, qui fait partie de la police de Chicago depuis juin 2015.

La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a publié une déclaration conjointe avec les avocats de la famille d’Alvarez, affirmant que la publication de la vidéo «Sera le début d’un long processus de guérison pour la famille et pour tous ceux qui ont connu et aimé Anthony.

Dire que les autorités de la ville et la famille sont «Pleinement conscient de la gamme d’émotions qui accompagnera la sortie de ces matériaux», la déclaration a demandé «Ceux qui souhaitent s’exprimer le font de manière pacifique et dans le respect de nos communautés et des habitants de Chicago.»





Des manifestants se disputent avec la police de Chicago pendant la marche contre la fusillade de l'adolescent Adam Toledo (VIDEOS)







Des centaines de manifestants ont défilé à Chicago au sujet de la fusillade de Toledo plus tôt ce mois-ci, appelant à la démission de Lightfoot. À un moment donné, vers la fin de la manifestation, un groupe de manifestants s’est disputé avec la police à Logan Square Park.

Chicago PD a déjà lancé un processus de réécriture des politiques de poursuite à pied après la fusillade de Toledo. Cependant, l’ACLU de l’Illinois a fustigé le «Le rythme actuel de réforme de l’escargot» et a dit que c’était «Non seulement coûtant la vie à la ville, cela a un impact psychologique sur les communautés de couleur.»

La plus grande ville de l’Illinois a un énorme problème de violence armée et d’homicide. Selon le Chicago Tribune, 185 personnes ont été tuées à Chicago jusqu’à présent cette année – contre 158 en 2020. La plupart de ces meurtres sont attribués à des armes à feu, tandis que la grande majorité des victimes sont de jeunes hommes noirs.

