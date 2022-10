Chicago Premium Outlets accueillera la deuxième célébration annuelle du Jour des morts – Shaw Local

AURORA – Chicago Premium Outlets organisera sa 2e célébration annuelle du Jour des morts de 13 h à 15 h le samedi 5 novembre au centre commercial, situé au 1650 Premium Outlet Blvd.

L’événement communautaire gratuit invite les familles et les visiteurs de la région à profiter de divertissements, de friandises, d’un autel ofrenda, d’activités adaptées aux enfants et plus encore, selon un communiqué de presse.

La célébration mexicaine du Jour des morts est un moment pour la famille et les amis de se rassembler pour se souvenir des parents décédés et se réjouir d’être encore en vie, indique le communiqué.