CHICAGO – La ville de Chicago a déposé une plainte lundi contre un magasin d’armes du nord de l’Indiana qui, selon elle, est l’une des principales sources d’armes à feu illicites pour le marché criminel de la ville.

Westforth Sports, Inc. à Gary, dans l’Indiana, s’est « engagé dans une série de ventes illégales qui a entraîné le flux de centaines, voire de milliers d’armes à feu illégales dans la ville de Chicago », selon le procès intenté dans le Circuit Cour du comté de Cook.

La poursuite, déposée auprès de la division contentieuse d’Everytown for Gun Safety Support Fund et du cabinet d’avocats Mayer Brown LLP, vise une «responsabilité en souffrance depuis longtemps» sous la forme de dommages-intérêts non spécifiés et d’une ordonnance obligeant le magasin à cesser les pratiques contribuant au trafic d’armes à feu.

« J’ai travaillé sans relâche pour réduire la violence afin de protéger nos rues », a déclaré lundi la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot. «À maintes reprises, cependant, il est devenu encore plus clair que la responsabilisation de tous ceux qui contribuent à la violence armée ici, où qu’ils se trouvent, est la clé de notre capacité à créer un Chicago plus sûr.

Les fusillades ont augmenté dans tout le pays l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus et de ses retombées économiques. À Chicago, les quartiers noirs et latinos ont été les plus touchés par les deux épidémies. Il y a eu plus de 3 200 fusillades avec plus de 4 000 victimes, selon les données de la police de Chicago.

Alors que la ville a déjà signalé plus d’homicides liés aux armes à feu que toute autre ville américaine, Chicago rapporte systématiquement un taux d’homicides par arme à feu plus bas, par habitant, que d’autres villes comme Detroit, La Nouvelle-Orléans et Saint-Louis.

Le procès allègue que Westforth Sports « alimente le marché des armes à feu illégales en vendant sciemment ses produits à une liste en constante évolution de trafiquants d’armes et d’acheteurs de paille (fictifs) qui transportent les armes de Westforth de l’Indiana à Chicago, où elles sont revendues à des personnes qui ne peuvent pas légalement posséder des armes à feu, y compris des criminels condamnés et des trafiquants de drogue. «

Westforth Sports n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon la plainte, des études sur les armes à feu récupérées par les forces de l’ordre entre 2009 et 2016 « classent régulièrement Westforth comme le plus grand fournisseur hors de l’État d’armes criminelles de la ville, responsable de plus de 850 armes criminelles récupérées au cours de cette période ».

Le procès allègue qu’un examen des poursuites fédérales de décembre 2014 à avril 2021 pour des achats illégaux d’armes à feu dans le district nord de l’Indiana a révélé qu’environ 44% des affaires concernaient des ventes chez Westforth Sports. Les documents, selon le procès, montrent que Westforth Sports est connu pour avoir vendu au moins 180 armes à feu à au moins 40 personnes accusées plus tard de crimes fédéraux en relation avec les achats.

Un homme, Darryl Ivery Jr., 24 ans, a acheté 19 armes de poing à Westforth Sports au cours de sept mois en 2020, selon le procès. Ivery a acheté dix armes à feu dans plusieurs transactions de vente, et neuf autres à des intervalles conçus pour éviter les exigences fédérales de déclaration. Tous sauf un ont été vendus à des acheteurs à Chicago, selon le procès.

Une arme vendue à un autre acheteur a été récupérée par la police de Chicago juste un mois après l’achat à Westforth, selon le procès. Dans un incident distinct, les forces de l’ordre ont récupéré deux armes à feu juste un jour après que Westforth les ait vendues, selon le procès. Plus de 40% des armes criminelles de Westforth récupérées à Chicago entre 2009 et 2016 avaient un délai de criminalité de moins de trois ans, selon le procès.

« Ces chiffres époustouflants ne sont pas le résultat de la malchance, d’une coïncidence ou d’un lieu », indique la plainte. « Ils sont le résultat naturel et prévisible d’un modèle d’entreprise qui ignore les lois et règlements fédéraux destinés à assurer la sécurité du public. »

La majorité des armes à feu utilisées ou possédées illégalement récupérées à Chicago remontent à des États moins réglementés sur les armes à feu, comme l’Indiana et le Mississippi, selon un rapport de la ville de 2017. L’Indiana est la principale source d’environ une arme criminelle sur cinq, selon le rapport.

Alla Lefkowitz, directrice du contentieux affirmatif pour Everytown Law, a déclaré que le procès « devrait être un appel au réveil » au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs pour « prendre des mesures depuis longtemps contre Westforth pour protéger le public ».

« L’ATF a cité Westforth à maintes reprises pour avoir enfreint la réglementation fédérale sur les armes à feu, y compris pour la vente aux acheteurs de paille. Les inspecteurs de l’ATF ont recommandé à deux reprises que la licence de revendeur d’armes de Westforth soit révoquée », a déclaré Lefkowitz dans un communiqué. « Lorsque ces nombreuses armes criminelles sont attribuées à un seul concessionnaire, cela soulève de sérieuses questions sur la façon dont ce concessionnaire fait des affaires, et dans ce cas, vous n’avez pas à chercher très loin la réponse. »