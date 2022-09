Chicago paiera 15 millions de dollars pour la mort d’une femme dans un accident de poursuite policière

CHICAGO (AP) – Le conseil municipal de Chicago a approuvé mercredi un règlement qui versera 15 millions de dollars à la famille d’une femme qui a été tuée lorsqu’un véhicule de police a brûlé un feu rouge et a percuté son SUV après que des agents auraient ignoré les ordres répétés de mettre fin à leur poursuite à grande vitesse d’un suspect de détournement de voiture.

Sans discussion, le conseil a approuvé le règlement avec la famille de Guadalupe Francisco-Martinez, une mère de six enfants qui avait 37 ans lorsqu’elle est décédée. Cette décision était largement attendue après que son comité des finances ait convenu avec le service juridique de la ville que le procès pour mort injustifiée devait être réglé plutôt que de lui permettre d’aller en procès et de risquer de devoir payer un montant encore plus élevé.

“Il y aura une énorme sympathie pour la famille de (Francisco-Martinez), qui a enduré un événement aussi tragique et tragique”, a déclaré l’avocate du département juridique, Mimi Ruether, avant que le comité n’autorise à l’unanimité le règlement lundi, a rapporté le Chicago Tribune.

Si l’affaire avait été jugée, un jury aurait reçu les preuves décrites dans le procès, y compris un certain nombre de dépêches radio dans lesquelles les officiers poursuivants avaient reçu l’ordre de mettre fin à leur poursuite avant l’accident. En outre, le procès a soutenu que l’agent qui a heurté le véhicule de Francisco-Martinez conduisait bien au-delà de la limite de vitesse et n’a pas tenu compte d’un feu rouge à l’intersection où la collision s’est produite.

L’accident, qui a entraîné des révisions de la politique de poursuite des véhicules du service de police, s’est produit du côté nord-ouest de la ville dans la nuit du 3 juin 2020. Francisco-Martinez rentrait chez elle après son premier jour de travail lorsque, avec le feu vert, elle a conduit dans une intersection où l’agent a percuté son véhicule avec une voiture de police marquée.

Le conducteur du véhicule que la police poursuivait reste dans la prison du comté de Cook, où il est détenu sous caution de 1 million de dollars pour meurtre au premier degré, détournement de véhicule et autres chefs d’accusation.

Le département a été critiqué pour cette poursuite ainsi que pour d’autres qui se sont soldées par des accidents. L’année dernière, le Chicago Sun-Times a rapporté qu’une “analyse des poursuites judiciaires” préparée pour le maire Lori Lightfoot a conclu que 180 poursuites policières sur 270 en 2019 se sont soldées par des accidents, y compris des accidents dans lesquels huit personnes au total sont décédées.

La ville se défend dans une autre poursuite intentée par la famille d’une enseignante à la retraite de 84 ans, Verona Gunn, qui a été tuée en 2019 lorsqu’un véhicule de police a percuté un fourgon de police à une intersection et a percuté une voiture dans laquelle elle était passagère.

Don Babwin, Associated Press