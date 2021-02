Chicago, la plus jeune fille de Kim Kardashian, ressemblait à sa mère lorsqu’elle a recréé sa pose emblématique samedi.

La star de télé-réalité, 40 ans, a partagé une photo glamour de son enfant de trois ans pendant ses vacances aux îles Turques et Caïques.

Chicago était le double ultime de sa mère alors qu’elle posait dans une tenue inspirée de Kim, composée d’un haut court gris et d’un short assorti.

Elle ressemblait à la fashionista ultime alors qu’elle faisait volontiers un signe de paix pour la caméra pendant que Kim le prenait pour son Instagram.

On ne sait pas où la photo a été prise, mais avec le fond tropical, il est probable qu’elle ait été capturée lors de leur escapade familiale idyllique.









Kim n’est pas la seule femme de sa famille à aimer un signe de paix.

La sœur aînée de Chicago, North, âgée de sept ans, lui a appris à le faire correctement l’année dernière, dans d’adorables photos partagées sur la page Instagram de leur mère.

En septembre, Kim a partagé les images de North indiquant à sa sœur comment faire la pose, mais cela ne s’est pas bien passé.

Son frère a eu du mal à le faire, et a plutôt fait sa propre pose – croisant hilarante ses bras sur sa poitrine et regardant le sol après avoir été frustré.















La fondatrice de Skims, Kim, a jailli sur ses gentilles filles, écrivant: «Mes filles. Glissez pour voir North essayer d’apprendre à Chi à faire un signe de paix.

Les filles profitent actuellement d’un somptueux voyage ensemble, accompagnées des sœurs de Kim Kourtney et Khloe, et Kendall et Kylie Jenner.

Ils séjournent à Tranquility Villa, qui dispose de 11 chambres et coûte 30 000 $ la nuit.

