Chicago Kid, qui a passé les 1000 premiers jours de sa vie à l’hôpital, est sorti de l’hôpital

Un enfant de Chicago, aux États-Unis, est sorti de l’hôpital après presque 3 ans. Il est à l’hôpital depuis sa naissance. Francesco Bruno a quitté l’hôpital La Rabida après y avoir passé les 1000 premiers jours de sa vie, a rapporté Fox News le 12 octobre.

Les membres de la famille fêteront son troisième anniversaire en décembre, mais ce serait la première fois que Francesco le fêterait à la maison. Jusqu’à présent, tout ce que l’enfant connaissait, c’était les murs de l’hôpital où il était constamment sous ventilateur pour l’aider à respirer et des tubes pour l’aider à se nourrir.

Top showsha vidéo

Francesco souffrait d’une maladie rare appelée dysplasie squelettique, qui empêche les os et les articulations du patient de se développer correctement. La cage thoracique de Francesco ne s’est pas développée correctement, ce qui a affecté ses poumons. Au moment de la naissance, les médecins ont émis l’hypothèse qu’il ne vivrait pas plus de 30 jours. Mais plus tard, leur travail acharné a porté ses fruits et aujourd’hui, l’enfant combat cette maladie rare avec beaucoup de courage.

Les parents de Francesco suivent une formation en garde d’enfants depuis plusieurs semaines afin qu’ils puissent bien s’occuper de lui. L’enfant a suivi une cure de désintoxication et une thérapie intenses ainsi que d’innombrables interventions chirurgicales grâce auxquelles il lui a été possible de sortir de l’hôpital en toute sécurité.

Priscila Zinnia Puente, la mère de Francesco, a déclaré à Fox News : “Nous sommes ravis et très, très heureux et prêts à commencer un nouveau chapitre, une nouvelle aventure.” Francesco est retourné à la maison familiale d’Oak Park où ses frères et sœurs l’attendaient avec impatience après son retour de l’école.

Emanuele Bruno a déclaré dans une interview avec WGN-TV : “Au cours des deux dernières semaines, chaque heure a semblé des années”, ajoutant que la famille attendait ce moment depuis longtemps. Le personnel de l’hôpital a déclaré que bien que Francesco leur manquera, ils sont extrêmement heureux “de le voir commencer un nouveau chapitre de la vie”.

Mots-clés: Francesco Bruno, le garçon rentre de l’hôpital après 1000 jours, les 1000 premiers jours le garçon de l’hôpital rentre à la maison, Francesco Bruno maladie rare

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici