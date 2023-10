Chicago Fire vs Inter Miami score en direct, résultat, mises à jour, faits saillants de la MLS alors que Lionel Messi n’est pas avec l’équipe

Avec Lionel Messi blessé, l’Inter Miami a eu du mal à gagner du terrain dans sa quête d’une place pour les séries éliminatoires de la MLS, mais ils ont également réussi à conserver leur position, voyant la course se résumer aux derniers matches de l’année.

Alors que le niveau de forme physique de Messi reste incertain, l’Inter Miami rencontre un autre rival direct en séries éliminatoires alors qu’il visite le Chicago Fire lors d’un match en milieu de semaine.

L’Inter Miami occupe la 13e place avec 33 points, quatre derrière la dernière place en séries éliminatoires. Les hôtes ne sont qu’à deux places au-dessus d’eux, avec 37 points, et seulement en dehors des places en séries éliminatoires au bris d’égalité des victoires.

Un vainqueur potentiel ici accéderait probablement à une position en séries éliminatoires, en fonction des résultats extérieurs, tandis qu’une défaite obligerait la victime à avoir besoin d’un miracle pour atteindre les séries éliminatoires.

Le Sporting News suit en direct le match Chicago Fire contre Inter Miami, fournissant des mises à jour des scores, des commentaires et des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Chicago Fire vs Inter Miami Résultats en direct

Score Buteurs le feu de Chicago — — Inter Miami — —

Coup d’envoi : 20 h 39 HE / 17 h 39 HP

Lieu : Soldier Field (Chicago, Illinois)

Arbitre : Joe Dickerson

Compositions prévues :

Chicago Fire (4-2-3-1, de droite à gauche) : Brady (GK) — Dean, Omsberg, Teran, Navarro — Doumbia, G. Gimenez — B. Gutierrez, Shaqiri, J. Torres — Kamara.

Inter Miami (4-3-3, de droite à gauche) : Callender (GK) — Yedlin, Kryvtsov, Miller, Allen — Ruiz, Busquets, Cremaschi — Farias, Martinez, Taylor.

Chicago Fire contre Inter Miami mises à jour en direct, faits saillants, commentaires

45 minutes pour botter : Les files d’attente sont maintenant extrêmement tardives, mais en attendant, un clin d’œil à l’attaquant des Chicago Fire Kei Kamara, qui pourrait égaler Landon Donovan sur la liste des buteurs de tous les temps de la Major League Soccer ce soir avec un but. Les 144 buts de Kamara ne sont qu’un derrière l’ancien grand de l’USMNT, tandis que les 171 buts de Chris Wondolowski sont en tête du classement en carrière de la ligue.

1 heure avant le coup d’envoi : Les compositions n’étant pas encore publiées, il existe enfin un rapport concernant la disponibilité de Lionel Messi. Selon Michelle Kaufman du Miami Herald, Messi « n’est pas arrivé avec l’équipe » à Soldier Field. Bien que cela ne soit pas une confirmation pure et simple qu’il ne participera pas au match, c’est une indication très forte qu’il ne sera pas impliqué ce soir.

1h15 pour botter : Avec des files d’attente imminentes et rien n’indiquant si Lionel Messi est impliqué ce soir ou non, l’équipe média du Chicago Fire a des blagues.

1h30 pour kicker : De nombreuses équipes ont indiqué que leur préparation pour l’Inter Miami varie énormément selon que Lionel Messi jouera ou non, mais le milieu de terrain des Chicago Fire, Xherdan Shaqiri, a joué ses propres cartes près de sa poitrine lorsqu’on lui a demandé s’ils attendaient des nouvelles sur la disponibilité de Messi.

« La préparation ne va pas changer, nous allons nous préparer comme d’habitude », Shaqiri a déclaré lundi dans sa disponibilité d’avant-match. « Tout le monde est excité de jouer contre l’Inter Miami. Que Messi soit blessé ou non, personnellement, je n’y pense pas trop. Bien sûr, l’Inter Miami est une équipe différente lorsque Messi joue ou ne joue pas, vous le voyez lors des derniers matchs. Quand Messi est dans l’équipe, ils sont meilleurs, mais nous nous préparons comme d’habitude pour chaque match. »

1h45 pour botter : Le statut de Lionel Messi n’est pas clair, mais Chicago ressent toujours la fièvre Messi !

2 heures avant le coup d’envoi : Tata Martino a joué ses cartes extrêmement près de sa poitrine en ce qui concerne la forme physique de Lionel Messi. Chaque semaine, nous voyons à quel point le patron de l’Inter Miami a été discret concernant la blessure de Messi.

Avant le match de ce soir contre le Chicago Fire, Martino a été interrogé sur le retour de Jordi Alba, et il a déclaré qu’il y avait un calendrier en place pour le retour d’Alba. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un calendrier pour le retour de Messi, Martino a refusé de le reconnaître.

Chicago Fire contre Inter Miami compositions et nouvelles de l’équipe

Frank Klopas a fait tourner ses deux jeunes attaquants, Brian Gutiérrez et Jairó Torres aux côtés du célèbre international suisse Xherdan Shaqiri dans l’attaque. Il a également fait de son mieux pour empêcher son attaquant de rouler avec lui. Kei Kamara et Georgios Koutsias alternant attaquant et vétéran de la MLS Kacper Przybylko sortant du banc.

Blessures des défenseurs Mauricio Pineda et Miguel Navarroplus l’attaquant Victor Bezerrales gardera à l’écart pour le match d’aujourd’hui, tandis que Chris Mueller c’est fini pour l’année avec un problème de hanche.

Onze de départ projeté du Chicago Fire (4-2-3-1) : Brady (GK) — Dean, Omsberg, Teran, Navarro — Doumbia, G. Gimenez — B. Gutierrez, Shaqiri, J. Torres — Kamara.

Sous-marins du Chicago Fire (12) : (Les files d’attente sont publiées une heure avant le coup d’envoi)

Le statut de Lionel Messi est incertain, mais il semble peu probable qu’il soit impliqué compte tenu des matchs récents. Il pourrait cependant être plus prêt pour l’action ce week-end lorsque l’Inter Miami affrontera le FC Cincinnati.

L’Inter Miami sera définitivement privé des services des deux Jordi Alba et Léonard Campana qui sont tous deux blessés musculairement. Milieu de terrain Grégore a repris l’entraînement après des mois d’absence en raison d’une blessure au pied et pourrait être impliqué dans les prochains matchs alors qu’il améliore sa forme physique.

Tomas Avilés est suspendu pour accumulation de carton jaune, tandis que Ian Fray et Corentin Jean sont tous deux absents pour la saison en raison de blessures au LCA.

Composition de départ projetée de l’Inter Miami (4-3-3) : Callender (GK) — Yedlin, Kryvtsov, Miller, Allen — Ruiz, Busquets, Cremaschi — Farias, Martinez, Taylor.

Remplaçants de l’Inter Miami (12) : (Les files d’attente sont publiées une heure avant le coup d’envoi)

Comment regarder Chicago Fire contre Inter Miami

Chicago Fire contre Inter Miami cotes et lignes de paris

L’Inter Miami est embourbé dans une mauvaise passe sans Lionel Messi, et avec l’Argentin susceptible de manquer à nouveau aujourd’hui, les Herons sont de gros outsiders sur la route à Chicago.

Des buts sont attendus dans ce match car les deux équipes ont encaissé la plupart du temps cette année.