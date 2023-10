Chicago Fire offre un crédit aux fans présents au milieu des doutes sur Messi

Le Chicago Fire a fait une démarche intéressante pour les fans avant leur prochain match contre l’Inter Miami. 61 000 supporters ont acheté des billets pour assister au match de la Major League Soccer mercredi. Beaucoup de ces fans se rendent au match pour apercevoir la star de Miami, Lionel Messi. Par exemple, le dernier match à domicile de Chicago contre la Nouvelle-Angleterre a attiré une foule d’environ 20 000 supporters.

Cependant, Messi constitue un doute majeur pour le match. L’Argentin a raté plusieurs matches ces dernières semaines en raison d’une blessure tenace à la jambe. Bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été prise, des informations affirment que la star ne se rétablira pas à temps. Chicago a mis en place une incitation pour aider à attirer ces 61 000 fans, que Messi soit présent ou non.

Chicago Fire cible les fans de longue date avec le crédit de Messi

« Bien que nous ne connaissions pas encore le statut officiel de la disponibilité de Lionel Messi pour notre match de demain, car il n’y a jamais de garantie qu’un athlète jouera un soir donné en raison de plusieurs facteurs, nous comprenons que beaucoup de nos fans pourraient être déçus si ils n’ont pas la chance de le voir jouer », a déclaré le Fire dans un communiqué mardi.

« Nous sommes conscients que de nombreux participants viendront pour la première fois à un match du Chicago Fire à Soldier Field, et nous sommes ravis de les accueillir dans la Fire Family et de leur donner l’opportunité de devenir des fans à long terme en créant une atmosphère merveilleuse et axée sur les fans.

Le club offrira aux fans un crédit de 250 $ pour de nouvelles adhésions pour la campagne 2024. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le nouvel abonnement, le Fire offrira un bon de 50 $ à tous les fans présents mercredi. Ce coupon peut être utilisé pour aider à acheter des billets pour un seul match pour le futur.

Messi s’est entraîné mardi, mais est toujours répertorié comme « au jour le jour »

L’équipe de la MLS espère voir une foule record contre Miami. Leur précédent record à Soldier Field pour un match de football était de 41 000 en 1997. Le Fire a accueilli en moyenne environ 14 000 fans par match tout au long de la campagne en cours.

Messi était disponible et présent sur le terrain d’entraînement de Miami mardi. Cependant, le manager Gerardo « Tata » Martino n’a pas encore donné de calendrier officiel sur la disponibilité de sa star. Miami et Chicago se disputent tous deux une place dans les prochaines séries éliminatoires de la MLS.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire