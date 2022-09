NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Chicago Fire” a été contraint d’arrêter la production après que des coups de feu ont été tirés à proximité de l’endroit où l’émission NBC tournait mercredi, a confirmé le département de police de Chicago à Fox News Digital.

Les autorités sont intervenues sur les lieux peu après 13 h 45 lorsqu’un “délinquant inconnu, armé d’une arme de poing, a tiré sur un groupe de personnes se tenant dans le pâté de maisons 5900 de W. Madison Street” près du quartier Oak Park de la ville.

Alors que “personne n’a été touché”, le suspect a pris la fuite dans un “SUV de couleur foncée” et les détectives enquêtent sur la fusillade.

L’incident s’est produit pendant le tournage de l’émission NBC à l’extérieur de la maison funéraire AA Rayner and Son.

Plusieurs membres du personnel de sécurité étaient sur les lieux du drame de Dick Wolf, qui met en vedette Jesse Spencer, Kara Killmer, David Eigenberg et l’ex-fiancé de Lady Gaga, Taylor Kinney.

Le mois dernier, Chicago PD aurait ordonné à deux commandants de détourner des officiers vers des plateaux de production après que les autorités ont répondu à un incident où un suspect “a allumé et jeté un objet non identifié” près d’un plateau de tournage à l’Université de l’Illinois.

Des semaines auparavant, les productions avaient été interrompues sur “Justified: City Primeval” de FX lorsque les occupants de deux véhicules avaient échangé des coups de feu près du plateau.

“Le service de police de Chicago s’est engagé à garantir que les membres de la communauté dynamique du cinéma et de la télévision de la ville puissent faire leur travail en toute sécurité”, a déclaré un porte-parole du CPD à Deadline dans un communiqué à l’époque.

“Nous travaillons en étroite coordination avec le Chicago Film Office, le Département des affaires culturelles et des événements spéciaux et le Bureau de la gestion des urgences et des communications pour garantir que les équipes de production disposent des ressources nécessaires pour se sentir en sécurité lors du tournage dans les quartiers de la ville.”

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.