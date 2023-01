Chicago et les comtés environnants s’associent pour stimuler le développement économique de la région – Shaw Local

La ville de Chicago, le comté de Cook et six comtés voisins s’associent dans le but d’adopter une approche plus régionale pour lancer de nouvelles entreprises et d’autres projets qui pourraient stimuler le développement économique dans la région, ont déclaré des responsables.

Désormais, les comtés de DuPage, Kane, Kendall, Lake, McHenry et Will travailleront avec Chicago et le comté de Cook dans le cadre d’un projet pilote géré par World Business Chicago.

Le président du comté de McHenry, Mike Buehler, a déclaré mercredi que les membres du nouveau partenariat se réunissaient en groupe depuis près de deux ans. Tout au long de ces réunions, de nombreux membres ont déclaré avoir l’impression que ceux qui entourent le comté de Cook et Chicago étaient en concurrence avec la région métropolitaine plutôt que de travailler en tandem, a déclaré Buehler.

“Je me sens [those concerns] ont été abordés », a-t-il déclaré. “Au lieu de nous faire concurrence, nous travaillerons les uns avec les autres au profit de la région.”

La nouvelle coalition, annoncée mercredi au centre-ville de Chicago, marque un changement de mentalité par rapport aux années passées au cours desquelles les comtés et la ville se faisaient souvent concurrence pour attirer et conserver des sièges sociaux et d’autres entreprises commerciales.

Le plus grand exemple de ces dernières années a peut-être été la décision de McDonald’s de déménager son siège social d’Oak Brook au centre-ville de Chicago en 2016, amenant avec lui 2 000 employés, ce qui a provoqué un certain nombre de protestations. Toujours en 2016, Motorola Solutions a délocalisé ses opérations de Schaumburg à Chicago.

Le partenariat commencera par un programme pilote de trois ans géré par l’agence de développement économique World Business Chicago. Au total, chaque comté contribuera en fonction de sa taille, le total s’élevant à 1 million de dollars par an pour tous les partenaires, selon un communiqué de presse de la Chicago Metropolitan Agency for Planning.

Les autres organisations impliquées incluent le Cook County Bureau of Economic Development, Choose DuPage, Lake County Partners, McHenry County Economic Development Corporation, Will County Center for Economic Development, World Business Chicago, ainsi que d’autres, indique le communiqué.

“Je suis très fière que les sept comtés fassent partie de cela”, a déclaré la maire de Chicago, Lori Lightfoot, dans l’annonce. « Toute victoire économique pour une région est une victoire pour tout le monde. Les comtés, villes et villages représentés dans cette ville sont en fait le moteur économique de notre État.

Une grande partie de l’accent mis sur l’annonce visait à améliorer les transports, l’ensemble du marché du travail, l’environnement, à combler les écarts d’équité et raciaux, et à aider à aller au-delà des dommages économiques causés par la pandémie de COVID-19.

Il existe également cinq secteurs prioritaires, qui sont la fabrication, le transport, la distribution et la logistique, les soins de santé et les sciences de la vie, l’innovation et le capital-risque, et les services financiers, a déclaré le porte-parole de World Business Chicago, Andrew Hayes.

Le plan pour les trois prochaines années consistera à prendre 150 “décisions pro-Chicagoland”, a déclaré Hayes, qui ordonnent aux entreprises qui déménagent ou se développent de s’installer au meilleur endroit possible dans la région. Il y aura également 500 opportunités d’investissement partagé, a déclaré Hayes.

Lightfoot a noté que des efforts ont été déployés dans le passé pour concrétiser un partenariat similaire, car cela a été demandé par les comtés entourant le comté de Cook.

“Cela a été un sujet pendant de très nombreuses années”, a déclaré Hayes. “Les bons principes et les bons joueurs n’étaient pas à la table. Et puis la pandémie nous a obligés à mieux travailler ensemble.

Le choix de sites pour les entreprises avec une perspective régionale maintiendra les entreprises dans l’État et renforcera la région, a déclaré le président du Will County Center for Economic Development, Doug Pryor. Il a déclaré que les entreprises connaissaient mieux la région de Chicago que les frontières politiques séparant les villes et les comtés.

“Nous cherchons à faire un bien meilleur travail pour célébrer les victoires régionales”, a déclaré Pryor. « Le développement économique est un espace incroyablement compétitif. … Notre capacité à nous commercialiser ensemble et à vendre tous nos actifs sera importante pour notre succès futur.

La présidente du comté de DuPage, Deb Conroy, qui a été élue en novembre et est la première femme à occuper ce poste, a déclaré lors de l’annonce mercredi que chaque comté avait parfois réussi avec ses propres projets individuels, mais le nouveau partenariat aidera à “réaliser pleinement le potentiel de la région.

“Notre partenariat n’entrave en rien les efforts de développement économique individuels, mais il enrichit l’accès de chaque comté à l’information et au soutien pour nous aider tous à décrocher les projets”, a déclaré Conroy.

Buehler a déclaré mercredi qu’il pensait que le partenariat pourrait être bénéfique pour aider à développer le comté de McHenry.

“Chaque fois que des groupes de dirigeants se réunissent pour examiner la région dans son ensemble, je pense qu’il y a un avantage potentiel”, a déclaré Buehler.

Un projet au-delà de la ville qui pourrait être aidé par le partenariat est l’échangeur de l’Interstate 90 et de la Route 23 qui se trouve au sud de Marengo dans le comté de McHenry, a déclaré Buehler. Étant la première entrée de la I-90 dans le comté, les responsables espèrent que l’endroit pourrait devenir une aubaine économique pour la région.

Dans un communiqué publié mercredi, la présidente du comté de Kane, Corinne Pierog, a déclaré que le comté attend avec impatience le “partenariat unique” avec la ville de Chicago et d’autres comtés de collier.

“Le nombre fait la force et ce partenariat contribuera à accélérer le rythme de la reprise post-pandémique pour les entreprises du comté de Kane et ses habitants”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.