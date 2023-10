CHICAGO (AP) — La ville de Chicago et le syndicat représentant ses policiers de base ont conclu un accord de principe sur un contrat de quatre ans qui prévoirait une augmentation d’environ 20 % pour les policiers, ont annoncé les deux parties vendredi.

L’accord, qui prolongerait le contrat actuel de deux ans jusqu’au 30 juin 2027, doublerait de 2,5 % à 5 % l’augmentation de salaire annuelle que les officiers devraient recevoir en 2024 et 2025. Des augmentations du coût de la vie suivraient en 2026. et 2027 et devrait se situer entre 3 % et 5 %.

Une prime de rétention annuelle de 2 000 $ pour les dirigeants ayant au moins 20 ans d’expérience serait remplacée par une prime unique de 2 000 $ pour tous les dirigeants.

L’accord permet également aux officiers accusés de faute grave de voir leurs affaires disciplinaires tranchées à huis clos, ont rapporté les médias.

Le maire Brandon Johnson a publié une déclaration disant qu ‘ »avec cet accord en place, notre administration peut désormais se concentrer pleinement sur la mise en œuvre de mesures de responsabilisation au sein du service de police de Chicago, sur le soutien aux bureaux de police et sur un programme solide de sécurité communautaire ».

L’accord doit être approuvé par le comité du conseil municipal sur le développement de la main-d’œuvre et adopté par l’ensemble du conseil municipal avant d’entrer en vigueur.

The Associated Press