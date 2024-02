Chicago cessera cette année d’utiliser la technologie controversée de détection des coups de feu

CHICAGO (AP) — Chicago ne renouvellera pas son contrat ShotSpotter et prévoit de cesser d’utiliser le controversé système de détection des coups de feu plus tard cette année, a annoncé mardi le bureau du maire Brandon Johnson.

Le système, qui s’appuie sur un algorithme d’intelligence artificielle et un réseau de microphones pour identifier les coups de feu, a été critiqué pour inexactitude, préjugé racial et les forces de l’ordre abuser. Une presse associée enquête de la technologie a détaillé comment la police et les procureurs ont utilisé les données de ShotSpotter comme preuve pour accuser de meurtre un grand-père de Chicago avant qu’un juge ne rejette l’affaire en raison de preuves insuffisantes.

Le contrat de Chicago avec SoundThinking, une société de technologie de sécurité publique qui affirme que son outil ShotSpotter est utilisé dans environ 150 villes, expire vendredi. La ville prévoit de cesser d’utiliser la technologie ShotSpotter d’ici fin septembre, selon les autorités municipales. Depuis 2018, la ville a dépensé 49 millions de dollars pour ShotSpotter.

“Chicago déploiera ses ressources sur les stratégies et tactiques les plus efficaces qui ont fait leurs preuves pour accélérer la tendance actuelle à la baisse des crimes violents”, a déclaré la ville dans un communiqué. “Faire ce travail, en consultation avec la communauté, les organisations de prévention de la violence et les forces de l’ordre, ouvre la voie à une Chicago meilleure, plus forte et plus sûre pour tous.”

Le bureau de Johnson a déclaré que pendant la période intérimaire, les groupes chargés de l’application de la loi et de la sécurité communautaire « évalueraient les outils et les programmes qui augmentent efficacement à la fois la sécurité et la confiance » et émettraient des recommandations.

Un représentant de SoundThinking n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat mardi.

Johnson, maire pour son premier mandat, a fait campagne en promettant de mettre fin à l’utilisation de ShotSpotter, le mettant en désaccord avec les dirigeants de la police qui ont fait l’éloge du système.

Ils soutiennent que les taux de criminalité – et non la race des résidents – déterminent où la technologie est déployée.

« La technologie est la direction que prend la police dans son ensemble. Si nous n’utilisons pas la technologie, nous prendrons du retard dans la lutte contre la criminalité », a déclaré le commissaire de police Larry Snelling à l’AP dans un communiqué d’octobre. entretien. « Il y aura toujours des problèmes. Rien n’est à 100 % et rien ne sera parfait.

Les crimes violents, notamment les homicides et les fusillades, ont largement déchu à travers le pays à peu près au même niveau qu’avant la pandémie de COVID-19, même si les crimes contre les biens ont augmenté dans certaines régions. À Chicago, la tendance à la baisse des crimes violents se poursuit début 2024 avec une baisse de 30 % des homicides. Il y en a eu 39 la semaine dernière, contre 56 à la même période l’année dernière.

La police de Chicago a refusé de commenter mardi, adressant ses questions au bureau du maire.

Les groupes communautaires de sécurité publique ont fait valoir que le système envoie des policiers dans des quartiers à prédominance noire et latino-américaine pour des rencontres souvent inutiles et hostiles. Des problèmes de précision, par exemple lorsque la technologie a identifié par erreur des feux d’artifice ou des bruits de motos comme des coups de feu, ont incité des villes comme Charlotte, en Caroline du Nord, et San Antonio, au Texas, à mettre fin à leurs contrats ShotSpotter.

La Stop ShotSpotter Coalition a salué cette annonce, mais a déclaré que Chicago devrait cesser d’utiliser cette technologie plus tôt.

“Les victimes, les survivants, leurs familles et les communautés où les taux de violence armée sont les plus élevés méritent un soutien plus tangible, des ressources et des solutions qui ont été abandonnées en raison des investissements dans le maintien de l’ordre et la technologie qui ne préviennent ni ne réduisent la violence”, a déclaré la coalition dans un communiqué. Déclaration de mardi.