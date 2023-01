Chicago Bulls vs Detroit Pistons à Paris : qui sortira vainqueur dans la capitale française ? | Nouvelles de la NBA

La NBA se rend à Paris ce jeudi alors que les Chicago Bulls affrontent les Detroit Pistons lors d’un match de saison régulière en Europe à l’Accor Arena. La capitale française verra des stars telles que DeMar DeRozan, Zach LaVine et le retour de Killian Hayes honorer le court. Qui sortira vainqueur ?

LaVine en mission

Zach LaVine est un homme en mission, avec une moyenne stellaire de 30,2 points par match la semaine dernière, dont plus de 50% de ses trois points.

Malheureusement, bien que le talisman des Bulls fasse le gros du travail, son équipe s’est relâchée. La défaite 124-110 de samedi contre le Thunder d’Oklahoma City a certainement résumé cela.

Il s’agit de la troisième défaite consécutive de son équipe et de la cinquième en huit matchs, ce qui s’avère encore plus préoccupant compte tenu de l’absence continue de Lonzo Ball, ainsi que du fait que LaVine a également mystérieusement laissé entendre qu’il jouerait lui-même en raison d’une blessure.

Si les Bulls veulent briser leur séquence de défaites contre les Pistons ce jeudi, ils devront le faire avec leur leader sous une forme scintillante.

Le retour de Killian Hayes

Killian Hayes, 21 ans, a grandi à Cholet, une petite commune française. Son père a joué pour le club de basket français professionnel local, Cholet Basket. Le nom de famille est bien connu dans de nombreuses régions de France, et à ce titre, son retour dans la capitale attirera beaucoup d’attention.

Peut-être parce qu’il avait de si grandes attentes placées sur lui à la sortie du repêchage de la NBA 2020. Il n’a pas réussi à les rencontrer à l’époque, mais cette année commence à tenir sa promesse en tant que sélection de loterie.

Principalement, Hayes a beaucoup de talent brut, il s’agit de canaliser cela en quelque chose de fructueux. Son jeu de pick-and-roll, par exemple, est particulièrement attrayant. Hayes sait exactement quand exécuter les écrans et frapper les flotteurs, et il est également devenu plus astucieux avec les passes décisives, se classant 16e de la NBA.

Ses mains rapides, cependant, ne sont pas toujours à son avantage, comme en témoigne plus tôt ce mois-ci contre le Magic d’Orlando lorsqu’il a frappé Moritz Wagner et s’est vu infliger une suspension de trois matchs.

S’il est capable d’apprivoiser ce côté et de mettre ses compétences soyeuses au premier plan, il impressionnera les fidèles Accor.

La bataille des mauvaises défenses ?

C’est très bien de souligner à quel point ces deux équipes ont été talentueuses. Mais nous serions mal si nous ne mentionnions pas le vrai coupable de leurs ambitions déroutantes : la défense suspecte.

Pour Detroit, cela a été un problème continu, palpable dans les défaites de cette semaine alors qu’ils ont abandonné 121,8 points pour 100 possessions.

Pendant ce temps, les Bulls ont un système défensif très spécifique, et il s’appuie fortement sur les choses qui se déroulent comme prévu. Il n’y a pas de plan B.

Cela implique essentiellement le double All-Star Nikola Vucevic en tant que grand homme agissant comme un filtre défensif et forçant les revirements dans les voies de dépassement. Cela permet aux défenseurs Ball et Alex Caruso de gérer les zones centrales tandis que le reste de l’équipe s’empare des zones larges.

Faites toutes ces choses parfaitement et il devient très clair pourquoi ils ont eu la meilleure efficacité défensive en pré-saison.

Pourtant, comme mentionné, ce sont des conditions difficiles à maintenir, et à plus d’une occasion, il est devenu clair que les Bulls n’ont pas toujours les outils pour le faire, en particulier avec LaVine assumant le rôle de star.

Ce jeudi, ils devront s’y fier du mieux qu’ils peuvent et viser à prospérer sur leurs forces pour ajouter plus de misère aux préoccupations actuelles des Pistons. Ou comme disent les français, c’est ce que c’est !