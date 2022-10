Chicago Bears vs Washington Commanders s’ouvre alors que choisissez-les avant le football du jeudi soir – Shaw Local

Les Bears de Chicago n’auront pas à attendre longtemps pour retourner sur le terrain de football.

Après une défaite de 29-22 contre les Vikings du Minnesota, les Bears seront de retour en action lors du Thursday Night Football avec une rencontre à domicile contre les Washington Commanders. Et les parieurs ne savent pas vraiment quoi faire de ce jeu.

L’écart pour ce match de la semaine 6 s’est ouvert comme un choix à Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Le prix de la ligne d’argent pour chaque équipe est répertorié à -110 au moment d’écrire ces lignes dimanche soir.

Qu’est-ce que cela signifie? En supposant que les Bears obtiennent environ 1,5 à 2 points pour être l’équipe à domicile, les parieurs disent que les commandants seraient légèrement meilleurs si ces deux équipes jouaient sur un terrain neutre.

Les Commanders ont une fiche de 1 à 4 cette année et ont perdu quatre matchs de suite depuis leur défaite contre les Jaguars de Jacksonville lors du premier match. Les Bears, quant à eux, sont sous la barre des 0,500 (à 2-3) pour la première fois de l’année après avoir perdu par un touché contre les Vikings.

Ces deux équipes ont eu des revirements éreintants lors du dernier disque de leur match respectif. Le quart-arrière des commandants Carson Wentz a lancé une interception à la ligne de 1 mètre avec 6 secondes à faire, ce qui a scellé une défaite de 21-17 contre les Titans.

À la traîne par un touché, le dernier entraînement des Bears s’est brusquement arrêté après qu’Ihmir Smith-Marsette ait échappé le ballon tout en essayant de se battre pour des verges supplémentaires sur la ligne des 39 verges du Minnesota. Le chiffre d’affaires tardif a gâché un effort autrement vaillant des Bears, qui se sont ressaisis d’un déficit de 21-3 et ont même pris les devants à un moment donné au début du quatrième quart.

Les compétitions de football du jeudi soir ont tendance à être laides, et celle-ci pourrait être la plus laide en fonction de la façon dont ces deux équipes ont joué pour commencer l’année. Cela explique le total de 40 à Césars Sportsbookqui est actuellement le total le plus bas de la liste de la semaine 6.

Chicago Bears contre Washington Commanders

Cotes d’ouverture via Césars Sportsbook:

Propagation : PK

Moneyline : ÉTAIT -110/CHI -110

Total : 40