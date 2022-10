Chicago Bears vs Washington Commanders mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – La semaine 6 est arrivée. Les Bears et les Commanders donneront le coup d’envoi de la semaine au Thursday Night Football à 19 h 15 au Soldier Field.

Matt Eberflus, Justin Fields et les Bears affronteront Ron Rivera, Carson Wentz et les Commanders.

Suivre @bears_insider pour des mises à jour en direct tout au long du jeu. Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Soldier Field. Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter. Le journaliste Jake Bartelson fera également des reportages sur le jeu, suivez-le sur Twitter à @JakeBartelson.

Faites défiler ci-dessous pour rattraper tout ce que vous devez savoir avant le match. Restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct également.

Mises à jour sur les blessures

Le demi de coin des Bears, Jaylon Johnson, fera son retour sur le terrain jeudi. Johnson a raté trois matchs avec une blessure au quad qu’il a subie à l’entraînement avant la semaine 3.

Les Bears ont annoncé quatre joueurs inactifs jeudi soir : le receveur N’Keal Harry, le demi de coin Lamar Jackson, le joueur de ligne défensive Kingsley Jonathan et l’ailier rapproché Jake Tonges.

#Ours inactifs : WR N’Keal Harry

DB Lamar Jackson

DL Kingsley Jonathan

TE Jake Pinces —Sean Hammond (@sean_hammond) 13 octobre 2022

Cela signifie que Harry, qui est sorti de la réserve blessé lundi, devra attendre une autre semaine pour faire ses débuts avec les Bears. Harry était sur le point de revenir et a déclaré aussi récemment que mercredi qu’il pouvait jouer si nécessaire. Harry s’est blessé à la cheville pendant le camp d’entraînement et a dû être opéré. La blessure lui a fait manquer environ deux mois. Il a repris l’entraînement la semaine dernière.

Dans l’ensemble, les Bears sont relativement en bonne santé. Le garde gauche Cody Whitehair reste sur la liste des blessés avec une blessure au genou. Lucas Patrick a remplacé la garde gauche de Whitehair, tandis que Teven Jenkins a joué la garde droite.

Pour Washington, le receveur recrue Jahan Dotson et l’ailier serré vétéran Logan Thomas sont parmi les inactifs.

À quoi s’attendre des commandants

La clé pour les Bears sera de créer une pression sur le quart-arrière de Washington Carson Wentz. Wentz a déjà lancé six interceptions cette saison et a échappé le football six fois. Voici cinq choses à surveiller dans le match de jeudi.

Ce jeu est-il incontournable ? Peut-être peut-être pas. Mais voici pourquoi cela semble être une victoire incontournable.

Notre personnel se sent optimiste sur les Bears cette semaine. Découvrez nos sélections de personnel ici.

Attrapez le dernier podcast Bears Insider ici pour votre écoute d’avant-match.

Justin Fields peut-il avoir un autre bon match ?

Fields a bien joué en seconde période contre Minnesota la semaine dernière. Mais peut-il le supporter ? C’est la grande question qui se pose dans ce match.

Fields a atteint des sommets de la saison en termes de passes complétées et de verges par la passe la semaine dernière au Minnesota. Ne vous attendez pas à ce que les Bears changent leur plan de match simplement parce que Fields avait l’air bien la semaine dernière. Cette attaque, coordonnée par Luke Getsy, continuera d’essayer d’établir la course en premier avec le porteur de ballon David Montgomery.

Les progrès ont été lents et réguliers pour Fields sous cette nouvelle équipe d’entraîneurs, mais Eberflus pense que Fields va dans la bonne direction.

Qu’est-ce que j’ai raté cette semaine ?

C’était une petite semaine avant un match de jeudi soir, mais voici ce qui s’est passé d’autre au Halas Hall cette semaine.

[ Chicago Bears defense isn’t sacking the QB, but underlying numbers indicate that could change ]

[ Touchdown scorer picks for Bears vs. Commanders in NFL Week 6 ]

[ Final card for Bears vs. Commanders on Thursday Night Football ]

[ Chicago Bears notes: WR Velus Jones Jr. scores 1st career touchdown ]

[ WR Ihmir Smith-Marsette’s fumble on ‘selfish play’ costs Chicago Bears any chance at comeback ]