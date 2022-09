CHICAGO – La saison NFL est arrivée.

Les Bears et les 49ers ouvriront la saison dimanche au Soldier Field de Chicago. Ce sera le premier match du nouvel entraîneur-chef des Bears Matt Eberflus et le premier match sous le nouveau directeur général Ryan Poles. Ce sera également le premier regard sur le jumelage entre le coordinateur offensif Luke Getsy et le quart-arrière Justin Fields.

Suivre @bears_insider pour des mises à jour en direct tout au long du jeu. Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Soldier Field. Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter. Le journaliste Jake Bartelson fera également un reportage en direct de Soldier Field, suivez-le sur Twitter à @JakeBartelson.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le match.

Mises à jour sur les blessures

Le joueur de ligne des Bears Lucas Patrick est actif et devrait s’habiller pour le match. Patrick revient tout juste d’une blessure à la main après avoir raté une grande partie du camp d’entraînement. Comment il prend en compte le plan de match des Bears n’est pas clair. Il est venu à Chicago pour jouer au centre, mais la blessure à la main de sa main dominante pourrait le limiter à garder pour le moment.

Pour les Bears, le receveur Velus Jones Jr., le demi défensif Elijah Hicks, le joueur de ligne défensive Kingsley Jonathan, le garde Ja’Tyre Carter, le plaqueur Alex Leatherwood et l’ailier rapproché Trevon Wesco sont officiellement répertoriés comme inactifs.

Choix, prédictions et aperçus

Les Bears et les 49ers se sont affrontés il y a un an. Jimmy Garoppolo, originaire de Rolling Meadows, a mené les 49ers à une victoire 33-22 à Soldier Field. Cette année, le quart-arrière de deuxième année Trey Lance a succédé à Garoppolo en tant que partant à San Francisco.

À Chicago, Eberflus entraînera son premier match en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. Le quart-arrière Justin Fields entre dans la saison avec de grandes attentes. Dimanche sera la première étape pour voir s’il peut être à la hauteur du battage médiatique.

Préparez-vous pour le match avec les cinq choses à surveiller de Shaw Local. Voir nos prédictions du personnel ici.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

