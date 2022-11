Chicago Bears vs New York Jets mises à jour en direct du MetLife Stadium – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Tout le monde veut savoir si le quart-arrière des Bears Justin Fields jouera dimanche.

Fields a déclaré cette semaine que lorsque ses Buckeyes de l’État de l’Ohio jouaient dans le match de championnat national il y a quelques années, il aurait fait n’importe quoi pour être sur le terrain. Il a joué dans ce match contre l’Alabama malgré plusieurs côtes fêlées.

Le match de dimanche contre les Jets de New York lors de la semaine 12 n’est pas le match de championnat national pour les Bears de Chicago 3-8.

Fields soigne une blessure à l’épaule gauche et semble peu susceptible de jouer. Officiellement, il est répertorié comme douteux et testera son épaule avant le match. Plusieurs rapports nationaux d’ESPN et du réseau NFL ont indiqué qu’il est très peu probable que Fields joue dimanche. Cela ouvrirait la voie au quart-arrière remplaçant Trevor Siemian pour son premier départ de la saison.

Suivre @bears_insider pour des mises à jour en direct tout au long du jeu. Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct du New Jersey. Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter.

Renseignez-vous sur tout ce que vous devez savoir avant le jeu ci-dessous et restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct.

Alors, à quel point Fields est-il blessé à l’épaule ?

Fields s’est entretenu pour la dernière fois avec des membres des médias mercredi après l’entraînement au Halas Hall. À l’époque, il avait dit qu’il n’aurait pas joué si le match avait eu lieu mercredi.

Le quart-arrière de 23 ans s’est blessé à l’épaule gauche après avoir trébuché vers la fin de la défaite de la semaine dernière à Atlanta. Fields a atterri maladroitement sur son épaule gauche le long de la ligne de touche. Il est resté dans le match pendant deux autres jeux avant de lancer une interception qui a essentiellement mis fin au match.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a été intentionnellement vague sur le statut de Fields cette semaine. Interrogé cette semaine sur l’esprit de jeu impliqué – ne voulant pas donner un coup de main aux Jets – Eberflus a répondu « vous devez le faire ».

[ What changes if Chicago Bears QB Justin Fields can’t play Sunday? Pretty much everything ]

Qui est Trevor Siemian ?

Trevor Siémian Le quart-arrière des Bears de Chicago, Trevor Siemian, lance une passe lors de l’entraînement du 17 mai au Halas Hall de Lake Forest. (Nam Y. Huh/AP)

Si Siemian prend les rênes, ce sera son premier départ en tant que membre des Bears. Il a signé avec Chicago en tant qu’agent libre en mars. L’ancien de Northwestern a commencé 29 matchs au cours de ses huit années de carrière. Il a récemment joué pour les Saints de la Nouvelle-Orléans, faisant quatre départs l’an dernier après que Jameis Winston se soit blessé au genou.

Il a connu son action la plus étendue en 2016 et 2017 avec les Broncos de Denver, lorsqu’il a commencé 24 matchs après la retraite de Peyton Manning. Les Broncos avaient une fiche de 13-11 lors de ses 24 départs.

Cette saison, Siemian n’a pris que trois clichés en saison régulière.

[ Bears expected to sign QB Trevor Siemian, per report ]

À quoi s’attendre des Jets

La grande nouvelle cette semaine à New York est que les Jets ont mis au banc l’ancien choix n ° 2 au classement général Zach Wilson en faveur du remplaçant Mike White. Wilson a été sélectionné devant Trey Lance, Justin Fields et Mac Jones lors du repêchage de 2021, derrière seulement Trevor Lawrence.

White a mieux performé que prévu en action limitée en 2021 lorsque Wilson a été blessé. Il a lancé plus de 400 verges lors de son premier départ en carrière. Eberflus a qualifié White de passeur de poche, et il est certainement moins mobile que Wilson.

Voici cinq choses à surveiller lors du match de dimanche. Que pense le personnel de Shaw Local de ce jeu? Voici nos choix pour dimanche.

Pour votre écoute d’avant-match, rendez-vous sur le podcast Shaw Local Bears Insider.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

[ Chicago Bears QB Justin Fields tried to apologize for Sunday’s loss, but teammates wouldn’t let him ]

[ Bear Down, Nerd Up: Even after progress, Chicago Bears’ passing attack still has a long way to go ]

[ Chicago Bears just want refs to treat Justin Fields like other QBs ]