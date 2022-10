Chicago Bears vs New England Patriots mises à jour en direct du Gillette Stadium – Shaw Local

FOXBOROUGH, Mass. – Après une mise à pied de 11 jours, les Bears reprennent le combat lundi soir contre les New England Patriots au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Le quart-arrière Justin Fields et les Bears chercheront à briser une séquence de trois défaites consécutives. Les Bears n’ont pas battu les Patriots depuis 2000. Le quart-arrière des Patriots Mac Jones devrait revenir sur le terrain après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure à la cheville.

Cairo Santos et les Bears marquent en premier

Cairo Santos a inscrit un panier de 42 verges lors de la première possession offensive de l’équipe du match. Quelques instants plus tôt, la défense des Bears avait obtenu un arrêt pour donner le coup d’envoi. Ensuite, Justin Fields et l’attaque ont décroché une paire de premiers essais pour passer au panier.

Un lancer échappé entre Fields et le porteur de ballon David Montgomery a fait reculer le lecteur et les Bears ont fini par se contenter d’un but sur le terrain.

Mises à jour sur les blessures

Le receveur éloigné N’Keal Harry fera ses débuts avec les Bears lundi soir. Harry est actif et devrait jouer. Le demi défensif Lamar Jackson, l’ailier rapproché Jake Tonges, le joueur de ligne défensive Kingsley Jonathan et le receveur Isaiah Coulter sont inactifs pour les Bears et ne s’habillent pas pour le match.

Le quart-arrière des Patriots Mac Jones est actif et devrait jouer.

Ryan Poles rencontre les médias

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a rencontré des membres des médias quelques heures avant le coup d’envoi au Gillette Stadium. Il a noté qu’il avait vu des «éclairs» de potentiel de Fields au quart-arrière.

Polonais a déclaré qu’il savait que ce serait une jeune équipe des Bears et que l’équipe devait s’améliorer dans plusieurs domaines.

“Même avec Justin, c’est sa première année avec nous”, a déclaré Poles. «Il n’a pas beaucoup de départs comme ça. Continuer à grandir et voir les gars mûrir dans le jeu, c’est ce dont nous avons besoin pour accélérer.

Il s’agissait de la première séance médiatique des Polonais en deux mois. En savoir plus sur ce qu’il a dit ici.

À quoi s’attendre des Patriots

Jones devrait faire son retour en tant que quart partant de la Nouvelle-Angleterre. Le remplaçant recrue Bailey Zappe a remporté deux matchs en tant que partant alors que Jones était absent.

Voici cinq choses à surveiller dans le match de lundi. Est-ce que quelqu’un de notre personnel était satisfait des chances des Bears? Voir les choix du personnel de Shaw Local ici.

Avec une victoire lundi, l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, pourrait dépasser le légendaire entraîneur des Bears, George Halas, sur la liste des victoires de tous les temps pour les entraîneurs-chefs.

Quels changements les Bears apporteront-ils ?

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, réévaluait tout ce qui concernait son équipe cette semaine. Avec son équipe assise à 2-4, il a beaucoup d’ajustements à faire.

L’un pourrait être le retourneur de dégagement. La recrue des Bears, Velus Jones Jr., a tâtonné deux fois en tant que retour de botté de dégagement au cours des dernières semaines. Le coordinateur des équipes spéciales, Richard Hightower, a déclaré cette semaine que le poste était à gagner.

Il y a aussi eu plusieurs rapports ce joueur de ligne vétéran Lucas Patrick retournera au centre. Il n’a pas encore joué le poste que les Bears l’ont amené ici pour jouer. Cette décision déplacerait probablement Sam Mustipher sur le banc et le remplaçant vétéran Michael Schofield sur la garde gauche.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

