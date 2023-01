Chicago Bears vs Minnesota Vikings mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – La fin est proche. La saison 2022 des Bears se terminera enfin dimanche.

Les Bears (3-13) affronteront les Vikings du Minnesota (12-4) à midi à partir de Soldier Field. La première saison de Matt Eberflus en charge touche à sa fin. Pour Justin Fields et les Bears, l’attention se tournera alors vers l’intersaison.

Fields ne participera pas au match de dimanche en raison d’une blessure à la hanche. Au lieu de cela, la sauvegarde de Nathan Peterman démarrera.

Fields ne participera pas au match de dimanche en raison d'une blessure à la hanche. Au lieu de cela, la sauvegarde de Nathan Peterman démarrera.

Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Soldier Field. Le journaliste Jake Bartelson fera également un reportage en direct de Soldier Field.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de Bears ci-dessous et restez ici tout au long du jeu pour des mises à jour en direct.

Les Vikings marquent sur un trajet rapide

Les Bears ont reçu le coup d’envoi d’ouverture, mais sont allés à trois et ont botté de dégagement. Kirk Cousins ​​et l’offensive des Vikings ont parcouru 73 verges en quatre jeux pour marquer un touché facile.

Cousins ​​​​s’est connecté avec le receveur KJ Osborn pour un achèvement de 66 verges sur les troisième et 7. Osborn est sorti des limites à la ligne des 4 verges.

Cousins ​​a lancé une passe de touché au receveur Adam Theilen lors du jeu suivant.

Les Vikings ont pris les devants, 7-0. Les Bears ont lancé Greg Stroman Jr. et Harrison Hand à leurs deux postes de demi de coin.

Mises à jour sur les inactifs et les blessures

Fields ne participera pas au match de dimanche. Pour lui, l’attention se tournera rapidement vers la saison prochaine.

Les Bears ont placé les gardes Teven Jenkins et Michael Schofield, ainsi que le demi de coin Josh Blackwell sur la liste des blessés cette semaine. Ils ne joueront pas dimanche.

Inactifs pour les Bears dimanche, Fields, le demi de coin Kyler Gordon, le porteur de ballon Darrynton Evans, le demi de coin Jaylon Jones, le secondeur Sterling Weatherford, le secondeur Terrell Lewis et le plaqueur défensif Angelo Blackson.

#Ours inactifs : QB Justin Fields

CB Kyler Gordon

RB Darrynton Evans

CB Jaylon Jones

LB Sterling Weatherford

LB Terrell Lewis

DLAngelo Blackson —Sean Hammond (@sean_hammond) 8 janvier 2023

Gordon est absent en raison d’une blessure à l’aine. Jones a une commotion cérébrale. Weatherford a été aux prises avec une maladie cette semaine.

Gordon, Jones, Blackwell et Jaylon Johnson sont tous au poste de cornerback pour les Bears. Breon Borders, Harrison Hand, Michael Ojemudia et Greg Stroman Jr.

À quoi s’attendre des Vikings

Une victoire n’a aucun sens pour les Bears, mais les Vikings se préparent pour les séries éliminatoires la semaine prochaine. Kirk Cousins ​​et les partants des Vikings devraient jouer dans le jeu, mais la question est de savoir combien de temps ? Les Vikings ont encore des implications pour le classement des séries éliminatoires, mais ils ne sont plus en jeu pour la tête de série n ° 1 de la NFC.

Pendant ce temps, les Bears pourraient bénéficier d’une défaite. Si les Bears perdent et que les Texans de Houston battent les Colts d’Indianapolis, les Bears gagneraient le premier choix au repêchage au printemps. Avec une victoire, les Bears pourraient finir par choisir aussi bas que le n ° 4 au classement général, selon ce qui se passe dans la ligue.

Voici cinq choses à surveiller dans le match de dimanche. Est-ce que quelqu’un pense que les Bears ont une chance dans ce jeu?

Pour vos besoins d’écoute d’avant-match, rendez-vous sur le podcast Shaw Local Bears Insider.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

