Chicago Bears vs Houston Texans mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears reviennent à Soldier Field dimanche avec une chance de passer à 2-1. Lovie Smith et les Texans de Houston sont en ville pour affronter les Bears lors d’un match de la semaine 3.

Matt Eberflus et son équipe chercheront à décrocher une autre victoire après être tombés face aux Packers de Green Bay la semaine dernière lors du Sunday Night Football.

Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Soldier Field. Le journaliste Jake Bartelson fera également un reportage en direct de Soldier Field.

Restez ici tout au long du jeu pour des mises à jour en direct de Soldier Field.

Les ours prennent les devants

Un placement de 47 verges du botteur Cairo Santos lors du premier entraînement du match a donné aux Bears une avance rapide de 3-0. La conduite a été stimulée par une course de 29 verges du QB Justin Fields. La course était la plus longue de la carrière de Fields. Il s’est échappé d’une poche qui s’effondrait, a traversé un trou au milieu, puis a viré vers sa gauche pour un gros gain le long de la ligne de touche.

Préparez-vous pour le jeu

Ce sera le premier match de la NFL de Lovie Smith à Soldier Field depuis sa visite en tant qu’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay en 2014. Smith a entraîné les Bears pendant neuf saisons, les menant à une apparition au Super Bowl XLI.

Voici cinq choses à surveiller dans le match de dimanche. Écoutez le rédacteur en chef des sports du groupe Shaw Local Kyle Nabors et le journaliste des Bears Sean Hammond discuter des dernières nouvelles de Halas Hall sur le podcast Shaw Local Bears Insider.

Mises à jour sur les blessures

Toute la semaine, la question était de savoir si le secondeur Roquan Smith jouerait dimanche? Le secondeur vedette ne s’est pas entraîné cette semaine en raison d’une blessure à la hanche.

Smith est actif dimanche et devrait jouer.

C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que le demi de coin partant Jaylon Johnson est inactif et ne jouera pas. Johnson a été aux prises avec une blessure au quadriceps qu’il a subie à l’entraînement plus tôt cette semaine.

Les autres inactifs pour les Bears sont le receveur Velus Jones Jr., le joueur de ligne Ja’Tyre Carter, la sécurité Dane Cruikshank, le secondeur Matt Adams et l’ailier rapproché Ryan Griffin.

Avec Adams exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Jack Sanborn, originaire du lac de Zurich, pourrait voir plus de représentants en défense dimanche. Les Bears ont également appelé le secondeur Joe Thomas de l’équipe d’entraînement. Avec Johnson absent, attendez-vous à voir davantage le demi de coin Kindle Vildor sur le terrain. Le remplaçant Lamar Jackson est également susceptible de voir de l’action au cornerback.

Sur la ligne offensive, Lucas Patrick a recommencé à casser le ballon cette semaine. Cela pourrait signaler un retour à la position centrale de départ.

[ Has Chicago Bears lineman Teven Jenkins done enough to earn the starting right guard spot? ]

Les Bears lanceront-ils davantage la balle ?

Les fans des Bears en veulent plus de l’attaque de Luke Getsy. Le quart-arrière Justin Fields n’a tenté que 28 passes en deux matchs cette saison. Le receveur Darnell Mooney et l’ailier serré Cole Kmet n’ont pratiquement pas été impliqués dans le jeu des passes.

Ni Mooney ni Kmet ne s’inquiètent de son manque de production. Fields a déclaré cette semaine qu’il n’appelait pas à plus de jeux de passes. Il fait confiance à Getsy pour faire les bons choix pour l’attaque. Fields n’a tenté que 11 passes la semaine dernière contre les Packers.

[ Bear Down, Nerd Up: How many pass attempts is too few pass attempts? ]

Que s’est-il passé d’autre cette semaine ?

Voici ce qui était dans les nouvelles cette semaine à Halas Hall.

