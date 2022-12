Chicago Bears vs Green Bay Packers mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Ours contre Packers. Justin Fields contre Aaron Rodgers. La rivalité reprend dimanche au Soldier Fields de Chicago.

Les Packers de Matt LaFleur (4-8) affronteront les Bears de Matt Eberflus (3-9) lors de la 206e rencontre entre les deux franchises. La bonne nouvelle est que Rodgers et Fields joueront malgré les blessures, ce qui donnera à ce match un attrait supplémentaire.

Est-ce que Justin Fields jouera?

Fields sera de retour au jeu dimanche après avoir été absent du match de la semaine dernière contre les Jets de New York. Fields souffre d’une blessure à l’épaule gauche depuis sa chute brutale le 20 novembre contre les Falcons d’Atlanta.

Fields a subi une épaule séparée avec plusieurs ligaments partiellement déchirés. Les Bears ont lancé le remplaçant Trevor Siemian la semaine dernière contre les Jets. Siemian s’est blessé à l’oblique avant le match des Jets et va subir une opération de fin de saison.

Avant le match de dimanche, les Bears ont appelé QB Nathan Peterman de l’équipe d’entraînement. L’équipe a également recruté QB Tim Boyle au sein de l’équipe d’entraînement des Detroit Lions plus tôt cette semaine.

Terrains pratiqués en intégralité jeudi et vendredi. Il est actif dimanche et devrait commencer.

Autres mises à jour sur les blessures

Le demi de coin recrue Kyler Gordon et la sécurité recrue Jaquan Brisker ont été exclus vendredi en raison de commotions cérébrales. Le plaqueur droit auxiliaire Larry Borom (cheville/genou) a également été exclu vendredi.

Gordon, Brisker, Borom, Boyle, le demi de coin Kindle Vildor, l’arrière Khari Blasingame et le garde Ja’Tyre Carter sont inactifs pour les Bears.

Riley Reiff est actif et commencera probablement au tacle droit. Alex Leatherwood s’habillera et servira probablement de plaqueur de secours.

#Ours inactifs dimanche vs le #Emballeurs: Kyler Gordon

Jaquan Brisker

Tim Boyle

Kindle Vildor

Khari Blasingame

Ja’Tyre Carter

Larry Borom —Sean Hammond (@sean_hammond) 4 décembre 2022

Les Bears seront incroyablement minces dans le secondaire sans Eddie Jackson, qui est absent pour la saison avec une blessure au pied, et avec Brisker, Gordon et Vildor mis à l’écart. Le demi de coin Jaylon Johnson est le seul partant régulier qui sera dans l’alignement dimanche. DeAndre Houston-Carson et Elijah Hicks commenceront probablement aux deux points de sécurité. Les Bears auront également Josh Blackwell, Jaylon Jones, Justin Layne, AJ Thomas, Harrison Hand et Adrian Colbert à leur disposition comme arrière défensif.

À quoi s’attendre des Packers

Rodgers devrait jouer avec une blessure au pouce et une blessure aux côtes dimanche. Il fait son premier retour à Soldier Fields depuis sa tristement célèbre célébration « Je te possède » en octobre 2021.

Les Packers seront privés du tacle gauche titulaire David Bakhtiari, qui a subi une appendicectomie et ne jouera pas cette semaine.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

