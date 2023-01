Chicago Bears vs Detroit Lions mises à jour en direct du Ford Field à Detroit – Shaw Local

DETROIT – Les Lions sont dans la chasse aux séries éliminatoires et les Bears essaient juste de mettre fin à leur séquence de huit défaites consécutives.

Les deux rivaux de la division NFC Nord s’affronteront dimanche au Ford Field de Detroit. Jared Goff et les Lions (7-8) ont besoin d’une victoire pour revenir à 0,500 et garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Matt Eberflus, Justin Fields et les Bears s’attendent à avoir plusieurs armes en attaque et espèrent rendre la vie dure à la défense des Lions.

Renseignez-vous sur tout ce que vous devez savoir avant le jeu ci-dessous et restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct.

Inactifs d’avant-match

Le receveur Chase Claypool est officiellement actif et jouera dans le match de dimanche. Ce sera la première fois qu’il verra le terrain depuis qu’il s’est blessé au genou le 4 décembre.

Les joueurs suivants des Bears sont inactifs et ne s’habilleront pas pour le match : le quart Tim Boyle, le demi défensif Breon Borders, le porteur de ballon Darrynton Evans, le demi défensif Michael Ojemudia, le secondeur Sterling Weatherford, le joueur de ligne offensive Ja’Tyre Carter et le joueur de ligne offensive Alex Leatherwood.

Mises à jour sur les blessures

Le receveur Chase Claypool (genou) est discutable pour le match de dimanche après avoir raté chacun des deux derniers matchs. Les Bears semblaient optimistes cette semaine que Claypool pourrait jouer.

Le receveur Equanimeous St. Brown (commotion cérébrale) et les gardes Cody Whitehair (genou) et Teven Jenkins (cou) ne détiennent aucune désignation de blessure et devraient jouer dimanche. Les trois joueurs se sont absentés la semaine dernière contre les Bills de Buffalo.

Le garde Ja’Tyre Carter est blessé au dos et le secondeur Sterling Weatherford est malade. Le receveur Dante Pettis (cheville) et l’ailier serré Trevon Wesco (mollet) sont discutables pour le match de dimanche. Pettis s’est blessé à la cheville à l’entraînement cette semaine.

Fields pourrait enfin avoir un arsenal assez complet à sa disposition au poste de receveur large avec St. Brown et potentiellement Claypool de retour. Le QB a dû s’adapter à un ensemble différent de récepteurs ces dernières semaines avec ces deux mis à l’écart.

À quoi s’attendre des Lions

Les Lions entrent dans ce concours après avoir remporté six de leurs huit derniers matchs. Cela vient après le début de la saison 1-6. Ce fut tout un rallye pour l’équipe de l’entraîneur Dan Campbell. Les Lions ont une chance de participer aux séries éliminatoires, mais ont grandement besoin de victoires cette semaine contre les Bears et la semaine prochaine contre les Packers.

Voici cinq choses à surveiller dans le match de cette semaine. L’offensive des Lions est puissante et peut accumuler de gros chiffres, mais la défense peut parfois être vulnérable. Goff a joué aussi bien que n’importe quel quart-arrière au mois de décembre. Il n’a pas lancé d’interception depuis près de deux mois.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

