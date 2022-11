Chicago Bears vs Detroit Lions mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – Ce sera une bataille de la division NFC Nord dimanche après-midi à Soldier Field. Les Bears de Chicago de Matt Eberflus (3-6) seront de retour contre les Lions de Detroit (2-6) à midi.

Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Soldier Field. Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter. Le journaliste Jake Bartelson fera également un reportage en direct de Soldier Field, suivez-le sur Twitter à @JakeBartelson.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de Bears ci-dessous et restez ici tout au long du jeu pour des mises à jour en direct.

Mises à jour sur les blessures et inactifs

Les Bears ont exclu le demi de coin partant Kindle Vildor (cheville) vendredi. Il ne participera pas au match de dimanche. La recrue non repêchée Jaylon Jones verra probablement une action importante à la place de Vildor.

Le demi de coin Jaylon Johnson a été limité à l’entraînement cette semaine en raison d’une blessure oblique, mais il devrait jouer dimanche.

Inactifs pour les Bears et ne jouant pas sont le receveur N’Keal Harry, le demi de coin Kindle Vildor, l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad, le garde droit Teven Jenkins, le receveur Velus Jones Jr., le demi défensif Harrison Hand et le joueur de ligne offensive Ja’Tyre Carter.

Jenkins a raté le temps d’entraînement cette semaine en raison d’une blessure à la hanche. Le vétéran Michael Schofield prendra probablement la place de garde droit de départ pour Jenkins.

Muhammad a été blessé au genou. Les Bears auront quatre bouts défensifs sains pour le match : Trevis Gipson, Dominique Robinson, Kingsley Jonathan et Gerri Green, qui vient d’être retiré de l’équipe d’entraînement.

Le receveur Byron Pringle est revenu sur la liste active, ce qui a probablement conduit à l’inactivité d’un autre receveur. Harry et Jones sont les hommes étranges.

Je suppose que cela signifie que nous verrons le vétéran Michael Schofield à la garde droite. Avec le retour de Pringle, un autre WR devait être inactif. Harry est l’intrus. https://t.co/fiF6TZX942 —Sean Hammond (@sean_hammond) 13 novembre 2022

Pour Detroit, le receveur partant Josh Reynolds (arrière) est inactif et ne jouera pas. Le porteur de ballon partant D’Andre Swift, qui a subi des blessures à la cheville et à l’épaule cette semaine, est en bonne santé et devrait jouer.

À quoi s’attendre des Lions

Les Lions entrent dimanche après une victoire surprenante sur les Packers de Green Bay. Avant la semaine dernière, les Lions avaient perdu cinq matchs consécutifs. Le quart-arrière Jared Goff en est à sa deuxième saison avec les Lions après avoir été échangé des Rams dans le cadre de l’accord contre Matthew Stafford.

Voici cinq choses à surveiller lors du match de dimanche. Que pense notre personnel de ce match contre les Bears ? Voici les choix de notre personnel Shaw Local.

Consultez le podcast Shaw Local Bears Insider pour votre écoute d’avant-match.

Justin Fields peut-il recommencer ?

Tout le monde parle de Justin Fields cette semaine. Le quart-arrière des Bears s’est précipité pour 178 verges, le plus jamais réalisé par un quart-arrière dans un match de saison régulière de la NFL. Il a été nommé joueur offensif NFC de la semaine suite à sa performance. Tous les regards seront à nouveau tournés vers Fields cette semaine contre une équipe des Lions qui n’a pas bien joué défensivement.

Fields se rapproche du record de course du quart-arrière des Bears et est à mi-chemin du record de course du quart-arrière de Lamar Jackson en 2019. C’est la meilleure partie de sa carrière. Peut-il continuer?

