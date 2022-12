Chicago Bears vs Buffalo Bills mises à jour en direct de Soldier Field – Shaw Local

CHICAGO – C’est une journée glaciale à Soldier Field, mais cela n’empêchera pas les Bears et les Bills de s’affronter samedi à Chicago.

L’équipe des Bears 3-11 de Matt Eberflus affrontera les Buffalo Bills 11-3 dans l’après-midi. La température est à un chiffre, avec des vents soufflant à plus de 20 milles à l’heure. La journée pourrait être difficile pour les quarts Justin Fields et Josh Allen.

Voici tout ce que les fans des Bears doivent savoir avant le match. Restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct.

Inactifs et blessures

Dans un geste surprenant, les demis de coin des Bears Jaylon Johnson (doigt/côtes) et Kindle Vildor (cheville) ont été placés sur la liste des blessés vendredi. Tous deux avaient lutté contre des blessures pendant l’entraînement, mais leur situation était apparemment plus grave qu’on ne le pensait auparavant. Avec seulement trois matchs à jouer, leurs saisons sont terminées.

Les inactifs du jour de match pour les Bears sont le receveur Chase Claypool, le receveur Equanimeous St. Brown, le garde droit Teven Jenkins, le plaqueur défensif Angelo Blackson, le quart Tim Boyle, le garde gauche Cody Whitehair et l’ailier rapproché Trevon Wesco.

L’attaque jouera encore une fois sans plusieurs receveurs clés. N’Keal Harry, qui a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure au dos, devrait jouer. Harry pourrait être l’un des meilleurs receveurs de l’équipe, avec Byron Pringle.

À quoi s’attendre lors du match de samedi

Les Bills sont l’une des meilleures équipes de football. Le quart-arrière Josh Allen les fait rouler. Voici cinq choses à surveiller dans le match.

Que pense notre personnel du match? Découvrez les choix du personnel de l’équipe Shaw Local Bears.

Lancer et botter le ballon de football pourrait être difficile dans ces conditions météorologiques. Le botteur des Bears, Cairo Santos, a déclaré que taper dans un ballon de football par ces températures glaciales, c’est comme taper dans un rocher. Santos a apporté un ajustement clé à ses points supplémentaires la semaine dernière.

La météo était le sujet de conversation de la semaine à Halas Hall. Le match de samedi devrait être unique pour toutes les personnes impliquées, tant sur le terrain que dans les tribunes.

Qu’est-ce que j’ai manqué d’autre cette semaine ?

Voici ce qu’il y avait d’autre dans les nouvelles à Halas Hall cette semaine.

