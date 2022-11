Chicago Bears TE Cole Kmet brille avec 2 touchés dans la défaite contre Detroit – Shaw Local

CHICAGO – Plus tôt dans la semaine, le quart-arrière des Bears Justin Fields et l’ailier serré Cole Kmet sont restés après l’entraînement pour travailler sur un ballon profond que le coordinateur offensif Luke Getsy avait conçu.

Ils l’ont essayé plusieurs fois et les résultats n’étaient pas excellents.

“Nous avons raté tout le monde”, a déclaré Fields.

Même ainsi, lorsque Getsy a appelé le jeu dimanche contre les Lions de Detroit, tout ce travail supplémentaire a porté ses fruits. Une mauvaise communication dans le secondaire des Lions a laissé Kmet grand ouvert. Il a attrapé une balle profonde de Fields près de la ligne des 20 verges et a valsé pour un touché de 50 verges.

C’était le deuxième touché de Kmet du match et son cinquième touché au cours des trois derniers matchs. Le score de 50 verges a donné aux Bears une avance de 14 points, mais c’était une avance qu’ils finiraient par faire exploser lors de la victoire des Lions, 31-30, dimanche à Soldier Field.

Les Bears ont maintenant perdu trois matchs consécutifs au cours desquels ils ont marqué 29, 32 et 30 points. Avec Fields courant partout – il a totalisé 147 verges au sol et deux touchés dimanche – l’attaque est devenue une menace légitime.

Ce n’est probablement pas un hasard si, alors que l’attaque a décollé, Kmet est également sorti d’un profond sommeil. Il a capté quatre passes pour 74 verges et deux touchés lors de la défaite de dimanche. Au cours des trois derniers matchs, il a capté 11 passes pour 126 verges et cinq touchés.

Le natif de Lake Barrington a tenté de détourner le crédit après le match de dimanche.

“C’est vraiment juste une opportunité”, a déclaré Kmet. « Tout le monde est en train d’exécuter. Il se passe beaucoup de choses dans ces pièces. »

C’est tout à fait vrai. Mais il est également vrai que Kmet attrape le ballon et trouve la zone des buts.

Le premier touché de Kmet dimanche est survenu plus tôt au troisième quart sur un jeu de premier et de but où il a simplement battu un arrière défensif plus petit pour créer de l’espace. La passe de Fields était haute, et Kmet est monté et l’a attrapée avec ses bras tendus.

Marquer trois matchs, c’est une dispute énorme pour Kmet. Il n’a pas trouvé la zone des buts une seule fois pendant toute la saison 2021. Il a capté 60 passes pour 612 verges la saison dernière, mais pas un seul touché.

Son début de saison 2022 a également été lent. Il n’a pas attrapé de passe avant la semaine 3. Il n’a trouvé la zone des buts que le 30 octobre, mais il a maintenant cinq touchés au total cette saison.

“Cole s’améliore chaque semaine avec son itinéraire en cours d’exécution”, a déclaré Fields. « Il travaille dur, jour après jour. Je suis vraiment heureux pour lui et la façon dont il grandit, la façon dont il continue de s’améliorer chaque semaine.

Le choix de deuxième ronde de Notre-Dame en 2020 a toujours été un élément clé de cette attaque depuis que Matt Eberflus est devenu l’entraîneur-chef. Même lorsqu’il n’attrapait pas de passes au début de la saison, il était sur le terrain pour plus de 80% des clichés offensifs. Il contribue au blocage dans le jeu de course. Il parcourt de nombreux parcours.

Les résultats, cependant, sont enfin visibles.

Comme l’a souligné Fields, le travail supplémentaire après l’entraînement porte ses fruits. Même s’ils ne frappaient pas la balle en profondeur à l’entraînement, le temps supplémentaire s’est avéré bénéfique sur le jeu de touché de 50 verges.

“La sécurité a un peu surjoué, j’ai parcouru une bonne route hors de la sécurité, il a mordu et je savais dès que j’ai planté mon pied que ça allait être grand ouvert”, a déclaré Kmet.

Il était aussi ouvert qu’une cible peut l’être.

“C’était plutôt cool de nous voir nous connecter sur celui-là”, a déclaré Fields.