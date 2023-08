Chicago Bears signe le vétéran TE Marcedes Lewis, selon le rapport – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears n’avaient pas fini après avoir ajouté un passeur vétéran tard jeudi soir. Tôt vendredi matin, l’équipe a accepté un contrat avec l’ailier serré Marcedes Lewis, selon un rapport du NFL Network.

Lewis, 39 ans, entamera sa 18e saison dans la NFL, ce qui établirait un record du plus grand nombre de saisons par un bout serré de la NFL. Lewis est actuellement à égalité avec Jason Witten et Tony Gonzalez à 17 saisons.

Le #Ours sont en train de finaliser un accord avec le vétéran TE Marcedes Lewis, selon les sources. Ce sera la 18e saison de Lewis dans la NFL – brisant une égalité avec Jason Witten et Tony Gonzalez pour le plus joué par un bout serré. pic.twitter.com/irDF3VSYF4 – Tom Pelissero (@TomPelissero) 4 août 2023

Lewis a passé les cinq dernières saisons avec les Packers de Green Bay. Il vient à Chicago après avoir travaillé avec le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, alors que les deux étaient auparavant ensemble à Green Bay. Lewis était également un mentor et un tuteur pour l’ailier rapproché actuel des Bears, Robert Tonyan, lorsque Tonyan est entré pour la première fois dans la ligue avec les Packers.

Cette décision intervient environ 12 heures après l’annonce de la nouvelle selon laquelle les Bears signaient le passeur vétéran Yannick Ngakoue. Ngakoue devrait être un rusher de pointe pour une défense des Bears qui avait désespérément besoin de quelqu’un qui puisse perturber le quart-arrière.

L’ajout de Lewis donne aux Bears une extrémité serrée importante – 6 pieds 6 pouces, 267 livres – qui est ici principalement pour être un bloqueur. Bien qu’il ait capté 432 passes pour 5 084 verges et 39 touchés au cours de ses 17 saisons, il n’a capté que six passes toute la saison dernière, bien qu’il ait joué et commencé les 17 matchs. En cinq saisons avec Green Bay, il n’a capté que 57 passes.

[ Chicago Bears sign edge rusher Yannick Ngakoue, per report ]

Mais c’est un grand corps qui devrait être en mesure d’aider les deux jeunes plaqueurs des Bears, Braxton Jones et Darnell Wright, à bloquer. Même si les Bears ont échangé contre le receveur DJ Moore et ont travaillé pour améliorer le jeu de passes, cette attaque sera toujours une attaque lourde. Lewis aidera à cet égard. Il a également montré qu’il peut attraper des passes et pourrait potentiellement être précieux dans la zone rouge.

Lewis est dans la ligue depuis toujours. Il a été initialement repêché avec un choix de première ronde par Jacksonville en 2006, quelques mois seulement après que Rex Grossman et les Bears sont apparus dans le Super Bowl XLI. Lewis a passé ses 12 premières saisons dans la NFL avec les Jaguars, puis les cinq suivantes à Green Bay.